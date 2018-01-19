صور.. ماكرون: الأولوية بعد الانتصار على داعش فى العراق وسوريا هى إعادة الإعمار





(أ ف ب)

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن تنظيم داعش الإرهابي، فى العراق وسوريا "هُزم بشكل كامل تقريباً، وأن النصر العسكرى سيتم خلال الأسابيع المقبلة"، مؤكدا أن الأولوية باتت لإعادة الاعمار.

وقال ماكرون، فى كلمته بمناسبة العام الجديد للجيوش الفرنسية فى تولون (جنوب شرق) اليوم الجمعة، "أن اليوم وبفضل جهود كل الدول المعنية، فإن التنظيم العسكرى لداعش فى المشرق هزم بشكل كامل تقريباً وأنا واثق أننا سنحقق فى الأسابيع المقبلة هذا النصر العسكرى على الأرض".

وأضاف الرئيس الفرنسى "أريد من الآن فصاعداً أن نشارك مشاركة فعالة فى تثبيت الاستقرار وإعادة البناء ومساعدة الناس مع شركائنا"، مضيفا "لن تكون تلك نهاية المعركة، لكننا سنكيف إمكاناتنا الوطنية مع الوضع العملانى خلال هذه السنة" وذلك فى الوقت الذى يشارك فيه 1200 عسكرى فرنسى فى جهود التحالف الدولى الذى تقوده الولايات المتحدة فى المنطقة.



إمانويل ماكرون



جانب من الاحتفال



ماكرون في احتفال الجيش الفرنسي