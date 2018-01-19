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صور.. ماكرون: الأولوية بعد الانتصار على داعش فى العراق وسوريا هى إعادة الإعمار

الجمعة، 19 يناير 2018 11:13 م
صور.. ماكرون: الأولوية بعد الانتصار على داعش فى العراق وسوريا هى إعادة الإعمار الرئيس الفرنسي ماكرون


(أ ف ب)
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أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن تنظيم داعش الإرهابي، فى العراق وسوريا "هُزم بشكل كامل تقريباً، وأن النصر العسكرى سيتم خلال الأسابيع المقبلة"، مؤكدا أن الأولوية باتت لإعادة الاعمار.

وقال ماكرون، فى كلمته بمناسبة العام الجديد للجيوش الفرنسية فى تولون (جنوب شرق) اليوم الجمعة، "أن اليوم وبفضل جهود كل الدول المعنية، فإن التنظيم العسكرى لداعش فى المشرق هزم بشكل كامل تقريباً وأنا واثق أننا سنحقق فى الأسابيع المقبلة هذا النصر العسكرى على الأرض".

وأضاف الرئيس الفرنسى "أريد من الآن فصاعداً أن نشارك مشاركة فعالة فى تثبيت الاستقرار وإعادة البناء ومساعدة الناس مع شركائنا"، مضيفا "لن تكون تلك نهاية المعركة، لكننا سنكيف إمكاناتنا الوطنية مع الوضع العملانى خلال هذه السنة" وذلك فى الوقت الذى يشارك فيه 1200 عسكرى فرنسى فى جهود التحالف الدولى الذى تقوده الولايات المتحدة فى المنطقة.

إمانويل ماكرون
إمانويل ماكرون

 

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

 

ماكرون في احتفال الجيش الفرنسي
ماكرون في احتفال الجيش الفرنسي

 

ماكرون مع قادة الجيوش
ماكرون مع قادة الجيوش

 


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