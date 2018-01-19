صور.. لافروف: الاتفاق النووى الإيرانى لن يستمر حال انحساب أمريكا منه

صور.. لافروف: الاتفاق النووى الإيرانى لن يستمر حال انحساب أمريكا منهالجمعة، 19 يناير 2018 09:16 م
وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
(رويترز)
إضافة تعليق
قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف اليوم الجمعة إن الاتفاق النووى الإيرانى لا يمكن أن يستمر إذا انسحبت منه الولايات المتحدة.
كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قال قبل أسبوع إنه ما لم يتم إصلاح "العيوب الكارثية" فى اتفاق 2015 لكبح البرنامج النووى الإيرانى خلال 120 يوما فإن واشنطن ستنسحب منه.
وأضاف لافروف للصحفيين فى مقر الأمم المتحدة بنيويورك: "لا يمكن تنفيذ هذا الاتفاق إذا انسحب أحد المشاركين منه بشكل أحادي. سينهار ولن يكون هناك اتفاق حينها".
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
مؤتمر لافروف
وزير الخارجية الروسي
إضافة تعليق
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة