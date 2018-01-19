صور .. كنائس كفر الشيخ تحتفل بعيد الغطاس وسط اجراءات أمنية مشددة

كفر الشيخ – محمد سليمان

احتفلت كنائس محافظة كفر الشيخ بعيد الغطاس بحضور المئات من رعايا الكنيسة،إحياء لذكرى معمودية المسيح بنهر الأردن على يد القديس يوحنا المعمدان، وشهدت كنائس كفر الشيخ تشديدات أمنية ،وتفقد اللواء أحمد صالح مدير أمن كفر الشيخ ، انتظام خدمات تأمين المنشآت الهامة والشرطية والارتكازات الأمنية، وخدمات الكنائس .

وترأس القمص بطرس بطرس بسطرووس وكيل مطرانية كفر الشيخ ودمياط والبراري ، قداس عيد الوعظ بكنيسة مار جرجس بدسوق ، كما ترأس القس بسطاوروس نظمي كاهن كنيسة مار جرجس بكفر الشيخ قداس عيد الغطاس بكنيسة مار جرجس بكفر الشيخ ، بحضور مئات المسيحيين ، وشهدت الكنيسة مجموعة من الطقوس الدينية والترانيم.



الاحتفال بعيد الغطاس بكفر الشيخ



جانب من الاحتفال



جانب من الحضور بالكنيسة