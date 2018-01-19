صور.. قتلى وجرحى فى حادث دهس بالبرازيل

صور.. قتلى وجرحى فى حادث دهس بالبرازيلالجمعة، 19 يناير 2018 05:43 ص
حادث دهس فى البرازيل
كتب محمد سعودى - تصوير رويترز
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قُتلت طفلة وأصيب 17 آخرين فى حادث دهس بشاطئ كوباكابانا فى مدينة "ريو دى جانيرو" البرازيلية، فيما تمكنت قوات الشرطة من اعتقال السائق، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وقالت السلطات فى البرازيل، إن السيارة صعدت عن طريق الخطأ على رصيف كورنيش كوباكابانا فى ريو دى جانيرو، مما أسفر عن مقتل طفلة وإصابة 17 آخرين.
ووصلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث فى شاطئ كوباكابانا، فيما حاول المسعفون إنقاذ المصابين الذين دهستهم السيارة، وذلك تزامنا مع اعتقال السائق.
وأشارت السلطات إلى أن "السائق أوضح لمركز الشرطة أنه أصيب بنوبة صرع، وأن أدوية للصرع قد تم العثور عليها فى سيارته".
إصابات عديدة فى حادث دهس بالبرازيل
المصابون فى حادث دهس بالبرازيل
جانب من إصابات عديدة فى حادث دهس بالبرازيل
حادث دهس فى البرازيل
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