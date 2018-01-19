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صور.. قادة الأمن فى الإسكندرية يتفقدون تأمينات خروج المصلين من الكنائس

الجمعة، 19 يناير 2018 12:14 ص
صور.. قادة الأمن فى الإسكندرية يتفقدون تأمينات خروج المصلين من الكنائس مدير أمن الإسكندرية يتفقد تأمين الكنائس


الإسكندرية أسماء على بدر
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قام اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية ومساعد أول الوزير لمنطقة غرب الدلتا وقيادات المديرية بتفقد الكنائس ومتابعة انتهاء الصلاة فيها وخروج المصليين.
 
يذكر أن مديرية أمن الإسكندرية كثفت من تواجدها فى محيط جميع الكنائس وقامت بتمشيط جميع الشوارع المحيطة لتأمينات عيد الغطاس.
مدير أمن الإسكندرية يتفقد تأمين الكنائس (1)
مدير أمن الإسكندرية يتفقد تأمين الكنائس 
 
مدير أمن الإسكندرية يتفقد تأمين الكنائس (2)
مدير أمن الإسكندرية يتفقد تأمين الكنائس

 


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