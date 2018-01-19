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صور.. عواصف ثلجية تجتاح أوروبا وفيضانات تغرق شوارع فرنسا

الجمعة، 19 يناير 2018 03:06 ص
صور.. عواصف ثلجية تجتاح أوروبا وفيضانات تغرق شوارع فرنسا عواصف ثلجية


كتب محمد سعودى – تصوير أ ف ب
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ضربت عواصف قوية العديد من المناطق فى شمال أوروبا، تسببت فى شل حركة الطيران والقطارات، كما أسفرت عن مصرع 9 أشخاص بينهم 6 فى ألمانيا.

ودمرت العواصف العنيفة شمال أوروبا وخارجها، مما أدى إلى إصابة 8 أشخاص بينهم إثنان من رجال الأطفاء، ففى ألمانيا سقطت الأشجار على قطار عالى السرعة بالسكك الحديدية الألمانية، فيما حاول قوات الإنقاذ إزالة الأشجار التى سقطت فى الشوارع.

وألغت المانيا كل رحلات القطارات للمسافات الطويلة ليوم على الأقل، كما الغيت العديد من الرحلات الداخلية فيما كانت الرياح القوية الشبيهة باعصار تجتاح البلاد.

 وفى فرنسا، وبالتحديد فى جزيرة "لا ريونيون" الفرنسية، هطلت الأمطار الغزيرة فى الجزء الجنوبي من الجزيرة، وتحولت إلى فيضانات عارمة دمرت الطرق وأغرقت بعض المنازل.

كما شهدت المكسيك موجة صقيع وتساقط للثلوج فى العديد من الأماكن، فيما ضربت عواصف الرياح العديد من المدن الإسرائيلية والأرضى المحتلة.

الثلوج فى ألمانيا
الثلوج فى ألمانيا

 

الثلوج فى المكسيك
الثلوج فى المكسيك

 

الطقس فى ألمانيا
الطقس فى ألمانيا

 

الطقس فى فرنسا
الطقس فى فرنسا

 

أمطار فى فرنسا
أمطار فى فرنسا

 

تساقط الثلوج فى المكسيك
تساقط الثلوج فى المكسيك

 

جانب من الثلوج فى المكسيك
جانب من الثلوج فى المكسيك

 

جانب من الطقس فى ألمانيا
جانب من الطقس فى ألمانيا

 

جانب من فيضانات فرنسا
جانب من فيضانات فرنسا

 

سقوط شجرة على قطار فى ألمانيا
سقوط شجرة على قطار فى ألمانيا

 

فيضانات فى فرنسا
فيضانات فى فرنسا

 

 


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