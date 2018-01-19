صور.. طلاب هندسة بنها يبتكرون "روبوت" لنقل الأشياء الثقيلة فى وقت قياسى

نجح مجموعة من طلاب قسم الميكانيكا كلية الهندسة بجامعة بنها، فى ابتكار روبوت يستخدم فى نقل الأشياء الضخمة داخل المصانع والمنازل، وأطلق عليه الطلاب، "الرجل الآلى الخارق"، سيساهم فى توفير مجهود ووقت كثير بنقل الأشياء وخاضوا به عدة مسابقات حصلوا خلالها على المركز الأول فى مصر، والمركز الخامس على العالم فى مسابقة International Robot Challenge.

يقول الدكتورهيثم تاج معيد بكلية الهندسة ببنها، والمشرف على الفريق، أن هذا الابتكار يأتى ضمن سلسلة ابتكارات يحرص طلاب كلية الهندسة على تقديمها لإبراز مواهبهم وأنهم يريدون المساهمة فى تقدم مصر بالمشاركة بتلك الابتكارات.

وأشار "تاج" لـ"اليوم السابع"، إلى أن هؤلاء الطلاب كان هدفهم ارتقاء الخدمات التى تقدم للمواطنين لمساعدتهم وذلك بالنسبة للعاملين بالمصانع والشركات التى تصنع مواد صلبة وثقيلة تحتاج جهدا ووقتا كبيرا لنقلها.

وأضاف الدكتور "هيثم " أن الجامعة برئاسة الدكتور السيد القاضى أقام حفلا لتكريم الطلاب الذين ابتكروا الروبوت ليزيد حماسهم لاختراعات أخرى تفيد بلدنا، مؤكدا أن الجامعة تقدم جميع أساليب التمويل والدعم لكل المخترعين والموهوبين بجميع كلياتها، وتساهم فى مشاركتهم فى المسابقات الدولية ليكونوا منبرا ورمزا يشارإليه فى المحافل الدولية.

ويقول مارك كمال، أحد الطلاب المبتكرين، إن هذا الابتكار كان حلما تحقق بعد شهور من العناء والتعب، كللت بابتكار الروبوت الذى أطلقنا عليه "الرجل الخارق الآلى".

وعن الروبوت قال إنه يمكن استخدامه يدويا ونقله من مكان لآخر بسهولة ويساهم فى نقل المواد الصلبة الشاقة، ويساهم فى توفير مبالغ مالية كبيرة يتم استخدامها فى نقل المواد الشاقة والثقيلة.

وأشار مايكل ميخائيل، أحد الطلاب أن جامعة بنها ساهمت بشكل كبير فى الابتكار إذ ساعد رؤساء الأقسام الطلاب فى بعض التصميمات وكذلك الدعم المعنوى فضلا عن قيام رئيس الجامعة الدكتور السيد القاضى بمنح طلاب الابتكار منحة إلى الهند للمشاركة فى المسابقة العالمية International Robot Challenge، مع توفير جميع مصاريف الإقامة والسفر.

وأشار "ميخائيل" أن تلك المسابقة كانت تشتمل 12 فريقا و9 دول متنافسة وحصلنا بذلك الروبوت على المركز الخامس عالميا، بجانب كل ذلك أن الجامعة شيدت حفلا قامت فيه بتكريم جميع مبتكرى الروبوت.

وقال الدكتور السيد القاضي رئيس جامعة بنها، أنه فخور بطلاب كلية هندسة لما حققوه من ابتكار رائع يساهم فى دعم الدولة وذلك بمساهمته فى حل أزمات الوقت والمال فى نقل الأشياء الثقيلة مثل المعادن وغيرها، مشيرا إلى أن الجامعة دائما تدعم المبدعيين والموهوبين ليكونوا ذراعا للدولة تساهم فى تقدمها ونجاحها، منوها إلى أن هذا الروبوت سيتم الاستعانة به فى الشركات والمصانع وذلك مؤشر على بشائر الخير للشباب المقبل.