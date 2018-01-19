صور.. سوريا تشارك فى معرض مدريد الدولى للسياحة رغم الحرب





(أ ف ب)

رغم الحرب ودمارها تريد سوريا أن تكون وجهة سياحية وتشارك هذا الأسبوع فى معرض مدريد الدولى للسياحة، للدعاية لدمشق والساحل السورى وحتى حلب المدمرة.

وللمرة الأولى حضرت سوريا التى تدميها الحرب منذ 2011، بجناح خاص فى المعرض للترويج لعدة مناطق سياحية فيها.

وبين هذه المناطق حلب التى كان تقرير لليونسكو نشر مطلع 2017 أفاد أن 60 % من أحيائها القديمة تضرر بشكل كبير و30 % تدمر فى سنوات الحرب، لكن فى صور الجناح السورى عرضت صور تظهر فقط بعض المنازل المتضررة.

ويروج الجناح السورى أيضا للآثار اليونانية والرومانية فى تدمر المدرجة فى التراث العالمى لليونسكو والتى تمكن الجيشان السورى والروسى من استعادتها فى 2017 من المسلحين .



جانب من المعرض



زوار العرض