(صور).. "زامفير" يعزف على الفلوت فى ختام مؤتمر جمعية الأورام





كتبت أمل علام تصوير كريم عبد العزيز

بدأ الموسيقار العالمى "زامفير" إحياء حفل ختام المؤتمر العاشر للجمعية الدولية للأورام مساء اليوم بالقاهرة ، بالعزف على " الفلوت "، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ، والدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس ، وعدد من الفنانين وخبراء علاج الأورام فى مصر والعالم .

من جانبها قامت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ،بتكريم الموسيقار العالمى جورج زامفير .

جدير بالذكر أن الموسيقار جورج زامفير كان قد وصل إلى القاهرة مساء أمس قادما من أثينا لإحياء حفل ختام الجمعية الدولية للأورام، وذلك لمساعدة مرضى الأورام ، موضحا أن هذا الحفل أقيم خصيصا لمرضى السرطان ،وذلك لإعطائهم الأمل من خلال الموسيقى ،معبرا أنه يحب مصر، والمصريين ، وأن أى شخص في العالم يفضل المجيء إلى مصر ويحب تاريخها.

يذكر أن الموسيقار "زامفير" كان قد عقد مؤتمرا صحفيا قبل الحفل ، كشف فيه حبه لمصر، ورغبته فى مساعدة مرضى السرطان في علاجهم وإعطائهم الأمل فى الحياة من خلال الموسيقى.



















































































