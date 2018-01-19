(صور).. "زامفير" يعزف على الفلوت فى ختام مؤتمر جمعية الأورام

(صور).. "زامفير" يعزف على الفلوت فى ختام مؤتمر جمعية الأورامالجمعة، 19 يناير 2018 11:58 م
الموسيقار العالمى زامفير
كتبت أمل علام تصوير كريم عبد العزيز
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بدأ الموسيقار العالمى "زامفير" إحياء حفل ختام المؤتمر العاشر للجمعية الدولية للأورام مساء اليوم بالقاهرة ، بالعزف على " الفلوت "، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ، والدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس ، وعدد من الفنانين وخبراء علاج الأورام فى مصر والعالم .
من جانبها قامت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ،بتكريم الموسيقار العالمى جورج زامفير .
جدير بالذكر أن الموسيقار جورج زامفير كان قد وصل إلى القاهرة مساء أمس قادما من أثينا لإحياء حفل ختام الجمعية الدولية للأورام، وذلك لمساعدة مرضى الأورام ، موضحا أن هذا الحفل أقيم خصيصا لمرضى السرطان ،وذلك لإعطائهم الأمل من خلال الموسيقى ،معبرا أنه يحب مصر، والمصريين ، وأن أى شخص في العالم يفضل المجيء إلى مصر ويحب تاريخها.
يذكر أن الموسيقار "زامفير" كان قد عقد مؤتمرا صحفيا قبل الحفل ، كشف فيه حبه لمصر، ورغبته فى مساعدة مرضى السرطان في علاجهم وإعطائهم الأمل فى الحياة من خلال الموسيقى.
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