صور.. تحرير 15 ألف توكيل بالسويس لتأييد ترشح الرئيس السيسي لانتخابات الرئاسة

إقبال كبير من المواطنين





السويس- سيد نون

شهدت مكاتب الشهر العقارى بمحافظة السويس، اليوم الجمعة، استمرار قيام المواطنين بتحرير توكيلات لمرشحى الانتخابات الرئاسية.

واستقبلت 5 مكاتب شهر عقارى فى أحياء محافظة السويس المواطنين، ووصل عدد التوكيلات فى اليوم الواحد لأكثر من 15 ألف توكيل للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقال عبد الحافظ السيد، مدير مكتب الشهر العقارى بمدينة السويس، إن اليوم الجمعة شهد إقبال المواطنين على تحرير التوكيلات يزاد بقوة وبشكل كبير جدًا ونحن مستمرين فى العمل حتى الساعة 6 مساء.

وأكد عبد الحافظ، أن عدد التوكيلات للرئيس السيسي بمحافظة السويس وصل إلى 15 ألف توكيل، وتم تحريرهم بالمكاتب الخاصة بالشهر العقارى.

بينما أوضح هانى سيد شحاته، من أبناء المحافظة، "جئنا بإردتنا الكاملة من أجل تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه يستحق أن نطالب بترشحه لفترة رئاسية جديدة، ونؤكد أننا جميعا نسانده ونقف معه لأنه يريد بالفعل الخير لمصر".



إقبال كبير من المواطنين



جانب من التوقيع على التوكيلات



زحام بمكاتب الشهر العقارى بالسويس