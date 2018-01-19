صور.. بطل منتخب مصر لرفع الأثقال لذوى الاحتياجات الخاصة يحرر توكيلا للسيسى

صور.. بطل منتخب مصر لرفع الأثقال لذوى الاحتياجات الخاصة يحرر توكيلا للسيسىالجمعة، 19 يناير 2018 04:49 م
حسام الجعفري بطل منتخب مصر لرفع الاثقال
الشرقية- فتحية الديب
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قام "حسام الجعفرى" بطل منتخب مصر لرفع الأثقال لذوى الاحتياجات الخاصة، اليوم الجمعة، بتوثيق توكيل داخل الشهر العقارى بمدينة بلبيس، بمحافظة الشرقية، لمطالبة الرئيس السيسى بالترشح فى الانتخابات الرئاسية لفترة ثانية.
وقال " الجعفرى"، بعد توثيقه توكيل لمطالبة الرئيس السيسى، بالترشح فى الانتخابات الرئاسية القادمة، المقرر إجراؤها فى مارس المقبل، إن الرئيس السيسى هو الأنسب لهذه المرحلة، وإنه يهتم بطل فئات الشعب المصرى وجعل عام 2018 عام لذوى الاحتياجات الخاصة.
يذكر أن، "الجعفرى" حصل على عدد من البطولات، ومثل مصر دوليا، وكانت آخر البطولات بالمكسيك.
حسام الجعفري بطل منتخب مصر لرفع الاثقال
الجعفري مع ايمن سالم من أبناء بلبيس
توكيل الجعفري لترشيح السيسي
الجعفري أثناء توثيق التوكيل للرئيس السيسي
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