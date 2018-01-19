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(صور) بطريرك الموارنة يزور المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى

الجمعة، 19 يناير 2018 11:12 م
(صور) بطريرك الموارنة يزور المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى الأنبا إرميا يستقبل بطريرك أنطاكية للموارنة


كتب: سامى وهيب
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استقبل الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسي، اليوم الجمعة، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق لطائفة الموارنة مار بشارة بطرس الراعى، على رأس وفد رفيع المستوى، وذلك بمقر المركز بالعباسية.

وخلال الزيارة أجرى البطريرك جولة فى أروقة المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى بصحبة الأنبا إرميا، تعرف خلالها على أنشطة المركز وزار متحف الشهداء، والمتحف البطريركى والبانوراما القبطية، ومتحف مقتنيات مثلث الرحمات البابا شنوده الثالث، والقديس الأرشيدياكون حبيب جرجس، وقدم الأنبا إرميا الهدايا التذكارية إلى البطريرك والوفد المرافق، والتقطوا جميعا الصور التذكارية.

 

0c3aaa43-2540-4146-bc50-4c9bd667b3eaجانب من الاستقبال
 
1f5aec2c-2487-4a19-8e29-7b994545c728جانب من الزيارة 
 
4ef20244-9f8c-42c8-825f-bc6a8dedbacdالأنبا إرميا يستقبل بطريرك أنطاكية للموارنة
 
18a1a9ae-4da7-46d3-afb6-01250982e407جانب من الزيارة
283eb4f8-e73d-42a8-9f37-642e3976c7caالأنبا إرميا يستقبل بطريرك أنطاكية للموارنة
752bf7be-9532-4ae5-8484-46d25eb83172جانب من الزيارة 
3662bbd1-c1e2-4793-8a5b-97e09db9ad1dجانب من الزيارة 

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بطريرك الموارنة

المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى

الانبا إرميا



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