(صور) بطريرك الموارنة يزور المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى

(صور) بطريرك الموارنة يزور المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسىالجمعة، 19 يناير 2018 11:12 م
الأنبا إرميا يستقبل بطريرك أنطاكية للموارنة
كتب: سامى وهيب
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استقبل الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسي، اليوم الجمعة، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق لطائفة الموارنة مار بشارة بطرس الراعى، على رأس وفد رفيع المستوى، وذلك بمقر المركز بالعباسية.
وخلال الزيارة أجرى البطريرك جولة فى أروقة المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى بصحبة الأنبا إرميا، تعرف خلالها على أنشطة المركز وزار متحف الشهداء، والمتحف البطريركى والبانوراما القبطية، ومتحف مقتنيات مثلث الرحمات البابا شنوده الثالث، والقديس الأرشيدياكون حبيب جرجس، وقدم الأنبا إرميا الهدايا التذكارية إلى البطريرك والوفد المرافق، والتقطوا جميعا الصور التذكارية.
جانب من الاستقبال
جانب من الزيارة
الأنبا إرميا يستقبل بطريرك أنطاكية للموارنة
جانب من الزيارة
الأنبا إرميا يستقبل بطريرك أنطاكية للموارنة
جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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