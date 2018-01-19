صور.. بحيرات صناعية وسدود إعاقة لحماية قرى أسوان من مخاطر السيول





أسوان – صلاح المسن

مخاطر السيول من أكبر الأزمات التى تواجه قرى محافظة أسوان، بسبب وجود العديد من القرى والمناطق التى المتاخمة للوديان والممرات التى تقع فى مسار السيول فى حال حدوثها.

وتكثف الأجهزة المعنية وخاصة وزارة الرى والموارد المائية من أعمال الحماية من مخاطر السيول بزمام محافظة أسوان وتم تنفيذ سلسلة إجراءات تم اتخاذها ويجرى تنفيذ بعض الإجراءات الأخرى.

وتعد أبرز مشاريع الحماية من مخاطر السيول بزمام محافظة أسوان وخاصة بمركز أسوان هى عملية إنشاء سد إعاقة بمنطقة أبو الريش قبلى (1) البالغ تكلفتها 3.2 مليون جنيه تقريبا والتى من المستهدف أن تحمى مجموعة قرى الخطارة ووادى ابو الريش .

بجانب عملية إنشاء سد إعاقة لحماية وادى الاعقاب بحرى والبالغ تكلفتها 5.8 مليون جنيه تقريبا والتى تفوق بها نسبة التنفيذ البرنامج الزمنى والتى من المقرر أن تحمى مجموعة قرى وادى الأعقاب من مخاطر السيول .

كما توجد البحيرة الصناعية بخور أبو سبيرة بمركز أسوان والتى تنفذها وزارة الرى، وعملية انشاء البحيرة الصناعية بخور أبو سبيرة بمركز أسوان للحماية من أخطار السيول حيث تم حفر 1250000 متر مكعب من إجمالى 1517000 متر مكعب وجارى التجهيز للبدء فى باقى الأعمال، حيث تعتبر من أطول البحيرات على مستوى المحافظة وتستوعب نحو 2 مليون م3 من المياه وتأتى هذه البحيرة ضمن 6 بحيرات صناعية، و13 سد إعاقة لتجميع مياه السيول. .

جدير بالذكر يصل عدد مخرات السيول بمحافظة أسوان حوالى 82 مخر سيول صناعى وطبيعى بطول مدن وقرى المحافظة.

كما تم الاستلام النهائى مؤخرا لمجموعة سدود وادى الشديدة بمركز أسوان وهى سدود أرقام (م3 - م4 - م4-1 -م5 ) ووجد ان هذه السدود بحالة جيدة وذلك ضمن العمليات التى تم تنفيذها بمعرفة وزارة الرى ضمن عمليات الحماية من اخطار السيول بمحافظة اسوان.