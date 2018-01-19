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صور.. الظلام يجتاح إسرائيل بسبب عاصفة رياح شديدة

الجمعة، 19 يناير 2018 02:00 ص
صور.. الظلام يجتاح إسرائيل بسبب عاصفة رياح شديدة انقطاع الكهرباء فى إسرائيل


أ ف ب
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شهدت العديد من المدن الإسرائيلية، عاصفة رياح شديدة تسبب فى قطع الكهرباء بالكثير من المناطق الإسرائيلية، خاصة  فى مدينة حيفا الواقعة شمال إسرائيل، مما أسفر عن إصابة شخصين على الأقل.

 وفى وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام محلية، أن الرياح الشديدة أدت إلى قطع التيار الكهربائى، فيما سقطت الأشجار على أسلاك الكهرباء وأعمدة الإنارة فى المدينة التى تعرضت لأسوء موجة طقس سىء .

 

 

الظلام يجتاح إسرائيل بسبب عاصفة رياح شديدة
الظلام يجتاح إسرائيل بسبب عاصفة رياح شديدة

 

جانب من حالة الطقس فى إسرائيل
جانب من حالة الطقس فى إسرائيل

 

جانب من سقوط الأشجار بسبب الرياح
جانب من سقوط الأشجار بسبب الرياح

 

جانب من سقوط شجرة على سيارة
جانب من سقوط شجرة على سيارة

 

حالة الطقس فى إسرائيل
حالة الطقس فى إسرائيل

 

سقوط الأشجار بسبب الرياح
سقوط الأشجار بسبب الرياح

 

سقوط شجرة على سيارة
سقوط شجرة على سيارة

 

ظلام فى إسرائيل
ظلام فى إسرائيل

 

قطع الأشجار بعد سقوطها
قطع الأشجار بعد سقوطها

 


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