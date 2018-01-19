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صور .. الداخلية تكرم أبطال ذوى قدرات خاصة رفعوا اسم مصر بالمحافل الدولية

الجمعة، 19 يناير 2018 11:21 ص
صور .. الداخلية تكرم أبطال ذوى قدرات خاصة رفعوا اسم مصر بالمحافل الدولية جانب من التكريم


كتب محمود عبد الراضى
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حرص قيادات وزارة الداخلية، على تكريم اللاعبة "مريم أحمد " الحاصلة على المركز الأول والثانى والمدالية الذهبية والفضية في بطولة العالم للسباحة.

وكرمت قيادات الداخلية أيضاً، اللاعبة "جيهان جلال" الحاصلة على المدالية البرونزية ، في بطولة العالم لرفع الأثقال للمعاقين، وذلك بحضور لفيف من قيادات اتحاد الشرطة الرياضى ونخبة من أبطال الفرق الرياضية.

وحرص اللواء أحمد الحسينى مساعد وزير الداخلية للرعاية الاجتماعية واللواء آسر نجم الدين مدير الادارة العامة لاتحاد الشرطة الرياضي على حضور التكريم، وإهداء الأبطال درع الوزارة ومكافات لما بذلوه من مجهود مشرف ورفعوا اسم مصر في المحافل الدولية.

جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية ، في إطار اهتمام وزارة الداخلية بالأبطال المعاقين ، وتخصيص 2018 ليكون عام ذوي القدرات الخاصة.

الأبطال مع مساعدي وزير الداخلية
الأبطال مع مساعدي وزير الداخلية

 

تكريم أبطال مصر
تكريم أبطال مصر

 

جانب من التكريم
جانب من التكريم

 

قيادات الداخلية يكرموا الأبطال
قيادات الداخلية يكرموا الأبطال

 

 


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اتحاد الشرطة

الداخلية

المعاقين

عام ذوي الاحتياجات الخاصة



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