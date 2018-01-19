صور.. اضبط مخالفة.. اختناق مروى بمدينة أولاد صقر فى الشرقية





الشرقية- فتحية الديب

أعرب عدد من أهالى مدينة أولاد صقر بمحافظة الشرقية، عن استياءهم من الإختناق المرورى الذى تشهده المدينة وخاصة فى فترات الصباح حتى الساعة الثالثة عصرا.

على الوزير، إخصائى إعلام بالتربية والتعليم، ومن أبناء مدينة أولاد صقر، أكد أن المدينة تشهد هذه الأيام اختناقًا مروريا لم تشهده من قبل، وذلك سبب تكدس السيارات والتوك توك بالشارع الرئيسى، دون تدخل من المرور لضبط الحركة المرورية وعدم وجود عرقلة أمام المواطنين المتجهين إلى أعمالهم، بسبب قيام صبية صغار بقيادة التوك توك دون أن يكون لديهم خبرة بقيادته أو قواعد المرور.

وناشد عدد من أبناء مدينة أولاد صقر، رجال المرور بوحدة أولاد صقر، بالتدخل لمتابعة الحالة المرورية بالمدينة.



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