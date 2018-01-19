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الجمعة، 19 يناير 2018 07:38 ص
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صور.. استقبال حافل ببابا الفاتيكان فى بيرو بعد زيارته تشيلى

الجمعة، 19 يناير 2018 04:08 ص
صور.. استقبال حافل ببابا الفاتيكان فى بيرو بعد زيارته تشيلى بابا الفاتيكان


أ ف ب
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وصل البابا فرنسيس، إلى بيرو فى زيارة تستمر ثلاثة أيام وسط استقبال حافل، سيقوم خلالها للمرة الأولى برحلة توغل فى الأمازون جنوب شرق البلاد، وهى مرحلة أساسية من زيارته.

وفى المركز الاقتصادى الصغير فى بويرتو مالدونادو، سيستقبله حوالى 3500 من سكان البيرو الأصليين، وبعضهم من بوليفيا والبرازيل. وتعبيرا عن الاهتمام الذى يوليه للتهديدات البيئية لهذه المنطقة الخضراء وسكانها الذين استعبدهم مهربون احيانا، دعا البابا إلى عقد اجتماع عالمى للأساقفة فى 2019 مخصص لشعوب الأمازون.

وهو يتوجه إلى بلد غارق فى أزمة عميقة منذ العفو الممنوح فى عيد الميلاد لرئيس البيرو السابق البرتو فوجيمورى المدان بالفساد وجرائم ضد الانسانية.

بابا الفاتيكان فى بيرو
بابا الفاتيكان فى بيرو

 

بابا الفاتيكان يصل بيرو
بابا الفاتيكان يصل بيرو

 

سكان بيرو
سكان بيرو

 

مجسمات عن بابا الفاتيكان
مجسمات عن بابا الفاتيكان

 

ملابس تباع تحمل اسم بابا الفاتيكان
ملابس تباع تحمل اسم بابا الفاتيكان

 

ملابس تعبر عن حب سكان بيرو لبابا الفاتيكان
ملابس تعبر عن حب سكان بيرو لبابا الفاتيكان

 


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