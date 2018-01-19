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صور..احتفالات الروس بعيد الغطاس..الغطس فى الماء المثلج أبرز الطقوس

الجمعة، 19 يناير 2018 07:26 م
صور..احتفالات الروس بعيد الغطاس..الغطس فى الماء المثلج أبرز الطقوس عيد الغطاس فى روسيا


كتب مؤمن مختار
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تحتفل روسيا بعيد الغطاس، ليلة 18 - 19 يناير من كل عام، حيث يشارك آلاف من المواطنين الروس، بل والأجانب أيضا، في ممارسة تقاليد العيد بالغطس في مياه البحيرات والأنهار في مختلف مدن روسيا.

عيد الغطاس فى روسيا
عيد الغطاس فى روسيا

 

ويقوم الشعب الروسي بهذه العادة خلال عيد الغطاس، وتعد هذه إحدى المناسبات المهمة في تقويم الكنيسة الأرثوذكسية.

عيد الغطاس
عيد الغطاس

 

وعيد الغطاس أو "الظهور الإلهي" من الأعياد التي يحتفل بها المسيحيون في شهر يناير من كل عام، تمجيدا لذكرى معمودية المسيح في نهر الأردن على يد يوحنا المعمدان.

عيد الغطاس فى عز البرد
عيد الغطاس فى عز البرد
عيد الغطاس
عيد الغطاس
عيد الغطاس فى موسكو
عيد الغطاس فى موسكو

 


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