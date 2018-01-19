صور.. احتجاجات فى المجر ضد سياسة التعليم الحكومى ببودابست

صور.. احتجاجات فى المجر ضد سياسة التعليم الحكومى ببودابستالجمعة، 19 يناير 2018 09:04 م
احتجاجات فى المجر
أ ف ب
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نظم المئات من الطلاب فى عاصمة المجر " بودابست "، احتجاجات حاشدة اعتراضا على سياسة التعليم الحكومى فى بودابست.
وفى عام 2016، اندلعت الاحتجاجات فى بودابست، ضد السياسة التعليمية من رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، حيث ارتبطت المظاهرات وقتها بالقيود استقلالية المدارس، وإصلاح التعليم المخطط لها.
احتجاجات فى المجر ضد سياسة التعليم الحكومى ببودابست
جانب من الاحتجاجات
طلاب فى المجر
مظاهرات فى المجر
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