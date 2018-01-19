صور.. أهالى عزبة ناصر بدمياط يطالبون برصف شارع المعصرة





دمياط عبده عبد البارى

سادت حالة من الغضب بين أهالى شارع المعصرة المتفرع من ميدان باب الحرس بمدينة دمياط بسبب سوء حالة الشارع وعدم رصفه منذ ما يقرب منذ 20 عاما.

وأكد أهالى عزبة ناصر يوجد أكثر من 300 منزل و150 محلا تجاريا يعانون معاناة كبيرة بسبب عدم رصف الشارع رغم انتهاء كافة اعمال البنية التحتية به من صرف صحى ومياه شرب وغاز طبيعى وتليفونات.

يقول مسعد العزبى صاحب محل أدوات منزلية إن الشارع ملىء بالحفر والمطبات مع العلم أن هذا الطريق سوف يخدم أكثر من 4 آلاف مواطن بعزبة ناصر ومنطقة باب الحرس . مشيرا إلى أن مياه الأمطار والمجارى دخلت المنازل والمحلات وتسببت فى خسائر كبيرة لأصحاب محلات الملابس الجاهزة والأدوات المنزلية.

وأضاف العزبى: أن مداخل الشارع ترابية يغطيها مياه المجارى والامطار ويوجد مدخل واحد للشاعر يبدأ من ميدان باب الحرس وينتهى بطريق المحور .

وناشد محمود العزبى من سكان الشارع مسئولى محافظة دمياط برصف الشارع حفاظا على حياة المواطنين وخاصة وان عددا من كبار السن سقطوا أثناء ذهابهم للمسجد لأداء صلاة الفجر ونتج عنه إصابتهم بكسور خطيرة.























اهالى شارع المعصرة (7)



















