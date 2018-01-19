video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 19 يناير 2018 07:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صحيفة مكسيكية: عملة فنزويلا تتراجع مجددا أمام الدولار بسبب الفساد

الجمعة، 19 يناير 2018 03:46 م
صحيفة مكسيكية: عملة فنزويلا تتراجع مجددا أمام الدولار بسبب الفساد فنزويلا - مظاهرات


كتبت فاطمة شوقى
إضافة تعليق

قالت صحيفة "الاسبكتادور" المكسيكية، إن فنزويلا تشهد تراجعًا جديدًا أمام العملة الأمريكية، حيث يسجل الدولار 200 ألف بوليفار، وذلك بسبب النظام الفاسد غير الكفء والاستبادادى، تحت رئاسة نيكولاس مادورو، على حد قول الصحيفة.

ووفقًا للبيانات فإن عملة فنزويلا هبطت أمام الدولار إلى مستوى 202 ألف بوليفار خلال تعاملات الخميس فى السوق السوداء.

ونتيجة لذلك فإن الحد الأدنى للأجر الشهرى فى فنزويلا خلال الشهر الواحد يبلغ الآن أقل من 4 دولارات.

ويتزامن مع التراجع الضخم فى قيمة العملة ارتفاعًا كبيرًا فى معدل التضخم، حيث ارتفعت تكلفة مشروب القهوة فى 6 أسابع إلى 45 ألف بوليفار، مقابل سعرها السابق عند 5.5 ألف بوليفار.

ويسعى رئيس فنزويلا إلى مواجهة تراجع قيمة العملة بإصدار عملة إلكترونية جديدة تدعى "بترو" من خلال إصدار 100 مليون قطعة منها على أن تكون مدعمة بالنفط.

 ويشهد اقتصاد فنزويلا أزمة حادة، بفعل هبوط أسعار النفط عالميًا وتسارع معدل التضخم، بالإضافة إلى التوترات السياسية بين الرئيس والمعارضة.

وأشارت الصحيفة إلى تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش السنوى الذى أظهر استياءه من صعود الشعبوية الاستبدادية فى العالم ، وأولها نظام مادورو الذى وصفه التقرير بأنه نظام لا يرحم وغير كفء، دمر الاقتصاد الفنزويلى، على الرغم من احتياطاتها النفطية الهائلة.

وأشار التقرير إلى أن القمع العنيف ضد المتظاهرين والمعارضين فى الدولة الواقعة فى أمريكا اللاتينية أصبح مصدر قلق كبير، خاصة فى ظل وجود 340 سجينًا سياسيًا فى السجون وأماكن الاستخبارات الفنزويلية.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت فى أغسطس الماضى، قتل 124 شخصا فى المظاهرات المناهضة للحكومة، واعتقال 5400 شخص، تم أخذهم بالقوة من منازلهم بسبب مشاركتهم فى تلك المظاهرات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الاتحاد الأوروبى يوافق على فرض عقوبات جديدة تجاه فنزويلا

رئيس فنزويلا: لا أحد يمكنه جلب الإرهاب إلى بلدنا

فنزويلا تحيى ذكرى عبدالناصر.. ورئيسها: نحتفل مع شعب مصر بـ"رمز النضال"

اخبار العالم

فنزويلا

المظاهرات

هيومن رايتس ووتش

نيكولاس مادورو



لا تفوتك
السيسي: أقسم بالله مصر نجت بكرم ربنا وحده قبل جهود الجيش والشرطة

السيسي: أقسم بالله مصر نجت بكرم ربنا وحده قبل جهود الجيش والشرطة

7 إجراءات للإدلاء بصوتك فى الانتخابات الرئاسية.. تعرف عليها

7 إجراءات للإدلاء بصوتك فى الانتخابات الرئاسية.. تعرف عليها

فيديو صور.. "تركيا تسكب الزيت على النار".. مدفعية "جيش أردوغان" تقصف قرى فى "عفرين" بعشرات صواريخ الكاتيوشا.. ووزير الدفاع التركى يعلن بدء عملية عسكرية شمالى سوريا.. والوحدات الكردية تتوعد أنقرة: سنرد بكل قوة

فيديو صور.. "تركيا تسكب الزيت على النار".. مدفعية "جيش أردوغان" تقصف قرى فى "عفرين" بعشرات صواريخ الكاتيوشا.. ووزير الدفاع التركى يعلن بدء عملية عسكرية شمالى سوريا.. والوحدات الكردية تتوعد أنقرة: سنرد بكل قوة

5 أسباب تدعو ريال مدريد للتعاقد مع محمد صلاح الصيف المقبل.. تراجع أداء هجوم الملكى.. تجديد الدماء وخفض معدل الأعمار.. غياب تأثير الصفقات الجديدة.. إجادة الفرعون لاختراق دفاعات الخصوم.. وزيادة الفاعلية الهجومية

5 أسباب تدعو ريال مدريد للتعاقد مع محمد صلاح الصيف المقبل.. تراجع أداء هجوم الملكى.. تجديد الدماء وخفض معدل الأعمار.. غياب تأثير الصفقات الجديدة.. إجادة الفرعون لاختراق دفاعات الخصوم.. وزيادة الفاعلية الهجومية

مرتضى منصور: لن أستقيل من الزمالك.. ولو عبد الله جورج عاوز يستقيل بمفرده

مرتضى منصور: لن أستقيل من الزمالك.. ولو عبد الله جورج عاوز يستقيل بمفرده

4 كواكب تزين سماء 2018.. تعرف عليها وتواريخ وأوقات رؤيتها

4 كواكب تزين سماء 2018.. تعرف عليها وتواريخ وأوقات رؤيتها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة