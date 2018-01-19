"صحة أسوان":إعادة فتح مستشفي خاص بعد غلقها لتقنينها أوضاعها





أسوان ندى سليم

أكد الدكتور ايهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة أسوان،أنه تم إعادة فتح مستشفي النيل التخصصي بعد غلقها لعدم توافر بعض المستلزمات الطبية في قسم الطوارئ وأبرزها توافر أدوية التخدير ، لافتا أن قرار الافتتاح صدر بعد تقنين المستشفي أوضاعها بما يتوافق مع التراخيص اللازمة.

وأوضح وكيل الصحة بأسوان، لليوم السابع، أن هناك حملة علي مختلف المراكز الطبية للرقابة علي أدائها وكيفية تعاملها مع المريض، لافتا لاستمرار غلق 3 مستشفيات خاصة أخري بالمحافظة نظرا لوجود أزمة في التراخيص وتوافر بعض المستلزمات الطبية.