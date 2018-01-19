شرطة المرور تقهر الفوضى وتضبط 385 مخالفة متنوعة بقطاع 6 أكتوبر

شرطة المرور تقهر الفوضى وتضبط 385 مخالفة متنوعة بقطاع 6 أكتوبرالجمعة، 19 يناير 2018 02:00 ص
الحالة المرورية - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تستكمل الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية أعلى محاور وميادين المحافظة، لرصد كل المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور لمنع وقوع أى حوادث مرورية.
وتمكنت الإدارة من خلال الحملات بقطاع أكتوبر، من ضبط 385 مخالفة مرورية متنوعة، منها 190 مخالفة نموذج 125 و 22 مخالفة رخص بدون تسيير، وتم حجز 14 مركبة توك توك وضبط 13 دراجة نارية بدون لوحات ومخالفات متنوعة أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
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