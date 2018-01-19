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سقوط 5 متهمين بتهمة الاتجار فى البانجو فى الإسماعيلية

الجمعة، 19 يناير 2018 10:59 م
سقوط 5 متهمين بتهمة الاتجار فى البانجو فى الإسماعيلية بانجو _أرشيفية


الإسماعيلية - صبرى غانم
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على5 متهمين بحوزتهم كميات من البانجو  بقصد  الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

 وكان  اللواء محمد على حسين  مدير امن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد احمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم "هشام.س.م"38 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز الاسماعيلية وبحوزته 8 لفافات من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 2.500كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "مصطفى .ا.م"19 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز القنطرة غرب وبحوزته كمية من مخدر البانجو وزنت حوالى 500 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "عبدالنبى.ع.ص"22 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز القصاصين وبحوزته لفافة من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "ابوبكر.م.م"30 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز التل الكبير وبحوزته 13 لفافة من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 1.500كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "مصطفى.أ.م"32 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز القصاصين وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 2.500 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

 بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمون بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجاروالمبالغ المالية من حصيلة البيع ، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد .

 تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

 

 

 


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