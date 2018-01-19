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سعر اليورو اليوم الجمعة والعملة الأوروبية مستقرة

الجمعة، 19 يناير 2018 12:59 م
سعر اليورو اليوم الجمعة والعملة الأوروبية مستقرة اليورو - ارشيفية


رانيا فزاع
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استقر سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى ، اليوم الجمعة أول أيام العطلة الأسبوعية ،ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى ، سجل سعره  21.47 جنيه للشراء ، و 21.74للبيع .

سعر اليورو اليوم فى مصر

جاء سعر اليورو الأوروبى، والذى اختلف من بنك لآخر، وفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المحلية والعربية والأجنبية العاملة فى السوق المصرى اليوم كالتالى.

سعر اليورو فى البنك المركزى

 21.59 جنيه للشراء

21.72 جنيه للبيع

 سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

 21.47 جنيه للشراء

21.74 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك مصر

  21.46 للشراء

21.65  للبيع

 سعر اليورو فى بنك القاهرة

 21.47  للشراء

21.73 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

 21.46 للشراء

 21.75 للبيع

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

 

 21.45 للشراء

21.72 للبيع

 

 


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