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الجمعة، 19 يناير 2018 04:54 م
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سعر الدولار اليوم الجمعة واستقرار العملة الأمريكية

الجمعة، 19 يناير 2018 01:17 م
سعر الدولار اليوم الجمعة واستقرار العملة الأمريكية دولار


رانيا فزاع
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واصل سعر الدولار استقراره أمام الجنيه المصرى اليوم الجمعة 19-1-2018، أول أيام العطلة الأسبوعية مسجلا ثبات على نفس سعر ختام تعاملات الأمس، ووفقا لآخر تعاملات البنك الأهلى الآن، سجل سعر الدولار 17.65 جنيه للشراء، و 17.75 جنيه للبيع.

 أولا: سعر الدولار فى مصر

 استقر سعر الدولار فى تعاملات اليوم الجمعة، وثبت سعر العملة الأمريكية أمام المصرية، مسجلة 17.65 جنيه للشراء، و17.75 جنيه للبيع فى تعاملات البنك الأهلى الآن.

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 

   17.65جنيه للشراء

 17.75 جنيه للبيع

 سعر الدولار فى بنك مصر

 17.64 جنيه للشراء

17.74 جنيه للبيع

 سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

  17.65 جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

  17.65 جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع

 سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

 17.64  جنيه للشراء

17.74 جنيه للبيع

  سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

  17.65 جنيه للشراء

 17.75 جنيه للبيع


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