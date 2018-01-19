سعر الدولار اليوم الجمعة واستقرار العملة الأمريكية

سعر الدولار اليوم الجمعة واستقرار العملة الأمريكيةالجمعة، 19 يناير 2018 01:17 م
دولار
رانيا فزاع
إضافة تعليق
واصل سعر الدولار استقراره أمام الجنيه المصرى اليوم الجمعة 19-1-2018، أول أيام العطلة الأسبوعية مسجلا ثبات على نفس سعر ختام تعاملات الأمس، ووفقا لآخر تعاملات البنك الأهلى الآن، سجل سعر الدولار 17.65 جنيه للشراء، و 17.75 جنيه للبيع.
أولا: سعر الدولار فى مصر
استقر سعر الدولار فى تعاملات اليوم الجمعة، وثبت سعر العملة الأمريكية أمام المصرية، مسجلة 17.65 جنيه للشراء، و17.75 جنيه للبيع فى تعاملات البنك الأهلى الآن.
متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
17.65جنيه للشراء
17.75 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك مصر
17.64 جنيه للشراء
17.74 جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
17.65 جنيه للشراء
17.75 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك القاهرة
17.65 جنيه للشراء
17.75 جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
17.64 جنيه للشراء
17.74 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
17.65 جنيه للشراء
17.75 جنيه للبيع
إضافة تعليق
5 أسباب وراء جنون أسعار النجوم بالدوري المصرى.. تعويم الجنيه.. ندرة المواهب فى المحروسة.. وكلاء اللاعبين.. صراع عنتر ولبلب بين الأهلى والزمالك.. ورغبة الأندية فى الاستفادة المادية من ملايين الاحتراف
"السكة الحديد" تلجأ للمسابقات لتحسين الخدمات.. لأول مرة طرح مسابقة بين العاملين لاختيار أجمل قطار ومحطة.. قيمة الجوائز تصل لـ50 ألف جنيه.. وتشكيل لجنة فنية لتقييم أداء الخدمات خلال الفترة من 15 لـ 31 يناير
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة