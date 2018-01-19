زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب ولاية باها كاليفورنيا المكسيكية

زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب ولاية باها كاليفورنيا المكسيكيةالجمعة، 19 يناير 2018 07:12 م
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(رويترز)
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قالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية إن زلزالا قوته 6.6 درجة هز منطقة قبالة ساحل لوريتو فى ولاية باها كاليفورنيا سور اليوم الجمعة.
وأضافت الهيئة أن مركز الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.
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