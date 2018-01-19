video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 20 يناير 2018 08:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب ولاية باها كاليفورنيا المكسيكية

الجمعة، 19 يناير 2018 07:12 م
زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب ولاية باها كاليفورنيا المكسيكية مقياس ريختر


(رويترز)
إضافة تعليق

قالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية إن زلزالا قوته 6.6 درجة هز منطقة قبالة ساحل لوريتو فى ولاية باها كاليفورنيا سور اليوم الجمعة.

وأضافت الهيئة أن مركز الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

زلزال بقوة 5.8 على مقياس ريختر يضرب نيكاراجوا

زلزال بقوة 5.7 درجة يهز العاصمة التايوانية

طرح ذيل ديناصور منقرض للبيع فى مزاد لصالح مشروع إعمار بالمكسيك بعد زلزال

زلزال

ولاية باها كاليفورنيا

المكسيك

اخبار المكسيك



لا تفوتك
10 اختصاصات للجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للإنتخابات .. تعرف عليها

10 اختصاصات للجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للإنتخابات .. تعرف عليها

الصحة: لا مساس بتسعيرة أدوية الأمراض المزمنه ونراعى حالة المرضى

الصحة: لا مساس بتسعيرة أدوية الأمراض المزمنه ونراعى حالة المرضى

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

شاهد.. رسائل السيسي للمصريين فى جلسة "اسأل الرئيس"

شاهد.. رسائل السيسي للمصريين فى جلسة "اسأل الرئيس"

مصادر: رئيس الوزراء يعود لممارسة مهام عمله بمقر مكتبه بداية من السبت

مصادر: رئيس الوزراء يعود لممارسة مهام عمله بمقر مكتبه بداية من السبت

فيديو.. شمس الكويتية لـON E: المجتمع الفنى ملىء بالمثليين ولدى صديقات مثليات

فيديو.. شمس الكويتية لـON E: المجتمع الفنى ملىء بالمثليين ولدى صديقات مثليات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة