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الجمعة، 19 يناير 2018 03:50 م
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زحام مرورى بسبب اصطدام سيارة ملاكى برصيف محور صلاح سالم

الجمعة، 19 يناير 2018 02:16 م
زحام مرورى بسبب اصطدام سيارة ملاكى برصيف محور صلاح سالم المرور - أرشيفية


كتب عبد الرحمن سيد
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تسبب حادث اصطدام سيارة بالرصيف أمام حديقة الأزهر فى ظهور كثافات مرورية  بمحور صلاح سالم، ما أدى إلى تعطل حركة السير فى الاتجاه القادم ميدان السيدة عائشة، وانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارت .

 

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة بلاغا من الخدمات المعينة بمحور صلاح سالم بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لرفع حطام الحادث. 
 
 
 
 
 
 

 


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