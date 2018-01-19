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رفع الحصانة عن رئيس الوزراء التشيكى بسبب اتهامات بالنصب

الجمعة، 19 يناير 2018 04:52 م
رفع الحصانة عن رئيس الوزراء التشيكى بسبب اتهامات بالنصب رئيس الوزراء الملياردير الشعبوى أندريه بابيس


(أ ش أ)
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وافق النواب فى البرلمان التشيكى اليوم الجمعة، على رفع الحصانة عن رئيس الوزراء الملياردير الشعبوى أندريه بابيس بسبب الإدعاءات المثارة حول تورطه فى عمليات نصب فيما يخص الإعانات المقدمة من الاتحاد الأوروبى للتشيك.

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية أن 111 نائبا صوتوا بالموافقة على القرار مقابل 69 صوتا رافضا، الأمر الذى يسمح للشرطة باستكمال تحقيقاتها مع بابيس.

وكانت من بين الاتهامات فى القضية المثارة تلقى مزرعة إعانات من الاتحاد الأوروبى عقب انتقال ملكيتها من تكتل يضم نحو 250 شركة لبابيس إلى أفراد عائلته، حيث قدمت هذه الإعانات بهدف إقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة، فيما نفى بابيس الاتهامات الموجهة إليه.

ووفقا للاتهامات الموجهة إلى بابيس، لا يرغب أى حزب سياسى فى البلاد بتكوين تحالف مع حركة أنو "نعم" الشعبوية التى يرأسها، والتى فازت فى الانتخابات البرلمانية التى أجريت فى أكتوبر الماضى.

يذكر أن حكومة بابيس أعلنت موافقتها على تقديم استقالتها، أول أمس الأربعاء، بعد خلفية إخفاقها فى الفوز بتصويت إلزامى على ثقة مجلس النواب، الأمر الذى يجبرها على الاستقالة. 


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