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راكبة مغربية تتعرض لسرقة مقتنيات ذهبية وموبايل داخل مطار القاهرة

الجمعة، 19 يناير 2018 08:41 م
راكبة مغربية تتعرض لسرقة مقتنيات ذهبية وموبايل داخل مطار القاهرة مطار القاهرة


كتب أحمد حمادة
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شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الجمعة، سرقة مقتنيات ذهبية وموبايل آى فون من راكبة مغربية أثناء وصولها من رحلة الخطوط الملكية المغربية. 
 


وقالت مصادر، إنه أثناء وصول ركاب رحلة الخطوط الملكية المغربية رقم 272 والقادمة من كازابلانكا، تعرضت راكبة مغربية متزوجة من مصرى لسرقة مصوغاتها الذهبية وجهاز آى فون من حقيبتها داخل صالة المستقبلين أمام صالة الوصول، أثناء انتظار زوجها المصرى وتوجهت الراكبة إلى رجال المباحث لمساعدتها فى كشف لغز سرقة الحقيبة، تم تفريغ محتويات كاميرات المراقبة داخل الصالة، واستجواب بعض العاملين بشركتى عربات نقل الحقائب والنظافة، تم تحرير محضر سرقة. 


 
 
 
 
 

 


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