رئيس الحكومة التونسية يزور المغرب 29 يناير الجارى





أ ش أ

أُعلن فى تونس اليوم الجمعة أن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، سيزور المغرب يوم 29 يناير الجاري؛ للمشاركة فى أعمال مؤتمر إقليمى رفيع المستوى يُنظم بمبادرة من صندوق النقد الدولى وصندوق النقد العربى والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى والحكومة المغربية، بمدينة مراكش تحت عنوان "الفرص للجميع.. تشجيع النمو وخلق فرص العمل وتعزيز الاحتوائية فى العالم العربي".

وسيبحث المؤتمر سبل مضاعفة الفرص لصالح المرأة والشباب عن طريق تشجيع ريادة الأعمال والابتكار، مع إبراز ثقافة المؤسسة والتجديد ودفع الشفافية والتكنولوجيا لاستغلال الإمكانات بالمنطقة وتحديد السياسات المثلى لتحقيق نمو أكثر صلابة واحتوائية.



ويتوقع أن يشارك فى هذا اللقاء كل من المديرة العامة لصندوق النقد الدولى كريستين لاجارد، ومدير عام رئيس مجلس إدارة الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى عبد اللطيف الحمد، ومدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربى عبد الرحمان الحميدى.