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الجمعة، 19 يناير 2018 05:54 م
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رئيس البرلمان العربى يبدأ زيارة للصين بعد غد

الجمعة، 19 يناير 2018 04:09 م
رئيس البرلمان العربى يبدأ زيارة للصين بعد غد البرلمان العربى


بكين (أ ش أ)
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أعلن مؤتمر الشعب الوطنى الصينى اليوم الجمعة، أنه من المقرر أن يترأس الدكتور مشعل بن فهم السلمى رئيس البرلمان العربى وفداً رسمياً لزيارة الصين فى الفترة من 21 - 24 يناير الجارى، بدعوة من كبير المشرعين الصينيين جانج ديجيانج.

أوردت النبأ وكالة أنباء "شينخوا" الصينية الرسمية اليوم. 


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