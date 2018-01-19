رئيس البرلمان العربى يبدأ زيارة للصين بعد غد





بكين (أ ش أ)

أعلن مؤتمر الشعب الوطنى الصينى اليوم الجمعة، أنه من المقرر أن يترأس الدكتور مشعل بن فهم السلمى رئيس البرلمان العربى وفداً رسمياً لزيارة الصين فى الفترة من 21 - 24 يناير الجارى، بدعوة من كبير المشرعين الصينيين جانج ديجيانج.

أوردت النبأ وكالة أنباء "شينخوا" الصينية الرسمية اليوم.