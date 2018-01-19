رئيس البرلمان العربى يبدأ زيارة للصين بعد غد

رئيس البرلمان العربى يبدأ زيارة للصين بعد غدالجمعة، 19 يناير 2018 04:09 م
البرلمان العربى
بكين (أ ش أ)
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أعلن مؤتمر الشعب الوطنى الصينى اليوم الجمعة، أنه من المقرر أن يترأس الدكتور مشعل بن فهم السلمى رئيس البرلمان العربى وفداً رسمياً لزيارة الصين فى الفترة من 21 - 24 يناير الجارى، بدعوة من كبير المشرعين الصينيين جانج ديجيانج.
أوردت النبأ وكالة أنباء "شينخوا" الصينية الرسمية اليوم.
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