خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة من رئيس تركمانستان حول العلاقات الثنائية





الرياض (أ ش أ)

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اليوم الجمعة، رسالة من رئيس تركمانستان قربان قولى بردى محمدوف، حول العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الرسالة تسلمها السفير السعودى لدى تركمانستان خالد السحلى خلال لقائه وزير الخارجية التركمانى رشيد ميريدوف، بمقر وزارة الخارجية التركمانية، حيث استعرضا عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بالاضافة إلى بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها فى شتى المجالات بين البلدين.