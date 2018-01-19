video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 19 يناير 2018 05:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة من رئيس تركمانستان حول العلاقات الثنائية

الجمعة، 19 يناير 2018 04:27 م
خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة من رئيس تركمانستان حول العلاقات الثنائية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود


الرياض (أ ش أ)
إضافة تعليق

 تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اليوم الجمعة، رسالة من رئيس تركمانستان قربان قولى بردى محمدوف، حول العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الرسالة تسلمها السفير السعودى لدى تركمانستان خالد السحلى خلال لقائه وزير الخارجية التركمانى رشيد ميريدوف، بمقر وزارة الخارجية التركمانية، حيث استعرضا عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بالاضافة إلى بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها فى شتى المجالات بين البلدين. 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزير التخطيط العراقى

خادم الحرمين الشريفين يلتقى رئيس المجلس الأطلنطى

السعوديه

اخبار السعوديه

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم



لا تفوتك
السيسي: أقسم بالله مصر نجت بكرم ربنا وحده قبل جهود الجيش والشرطة

السيسي: أقسم بالله مصر نجت بكرم ربنا وحده قبل جهود الجيش والشرطة

7 إجراءات للإدلاء بصوتك فى الانتخابات الرئاسية.. تعرف عليها

7 إجراءات للإدلاء بصوتك فى الانتخابات الرئاسية.. تعرف عليها

5 أسباب تدعو ريال مدريد للتعاقد مع محمد صلاح الصيف المقبل.. تراجع أداء هجوم الملكى.. تجديد الدماء وخفض معدل الأعمار.. غياب تأثير الصفقات الجديدة.. إجادة الفرعون لاختراق دفاعات الخصوم.. وزيادة الفاعلية الهجومية

5 أسباب تدعو ريال مدريد للتعاقد مع محمد صلاح الصيف المقبل.. تراجع أداء هجوم الملكى.. تجديد الدماء وخفض معدل الأعمار.. غياب تأثير الصفقات الجديدة.. إجادة الفرعون لاختراق دفاعات الخصوم.. وزيادة الفاعلية الهجومية

مرتضى منصور: لن أستقيل من الزمالك.. ولو عبد الله جورج عاوز يستقيل بمفرده

مرتضى منصور: لن أستقيل من الزمالك.. ولو عبد الله جورج عاوز يستقيل بمفرده

4 كواكب تزين سماء 2018.. تعرف عليها وتواريخ وأوقات رؤيتها

4 كواكب تزين سماء 2018.. تعرف عليها وتواريخ وأوقات رؤيتها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة