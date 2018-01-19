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حملات لتحصين الطيور فى 3 آلاف و940 مزرعة بكفر الشيخ

الجمعة، 19 يناير 2018 08:55 م
حملات لتحصين الطيور فى 3 آلاف و940 مزرعة بكفر الشيخ حملات لتحصين الطيور - أرشيفية


كفر الشيخ – محمد سليمان
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تجوب حملات تحصين الطيور من الفيروسات قرى محافظة كفر الشيخ فى 3 آلاف و940 مزرعة، للاطمئنان على اتباع أصحاب مزارع الدواجن باتباع شروط الأمن الحيوى فى تربية الدواجن، تحت إشراف الدكتور عبد الحميد إسماعيل مدير عام الطب البيطرى.

 

وأكد الدكتور حسن حلمى، نقيب الأطباء البيطريين بكفر الشيخ، مدير إدارة الدواجن بمديرية الطب البيطرى، أن المحافظة خالية من مرض أنفلونزا الطيور، ولم يتم تسجيل أى حالات إصابة بالمرض.

 

وأضاف مدير إدارة الدواجن بمديرية الطب البيطرى، فى بيان له: "يتم تحصين الطيور من الفيروس بشكل مستمر، خاصة فى فصل الشتاء الذى يعتبر ذروة ظهور الفيروس"، مطالبا أصحاب مزارع الدواجن باتباع شروط الأمن الحيوى فى تربية الدواجن والاستعانة بالأطباء البيطريين فى الإشراف على برنامج التحصينات، مشيرا إلى أن كفر الشيخ تنتج 6% من إجمالى الناتج المحلى من الثروة الداجنة بمصر، مؤكدا أن كفر الشيخ بها 3 آلاف و940 مزرعة، منها 2500 مزرعة مرخصة، و1440 مزرعة غير مرخصة.

 


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