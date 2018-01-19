حلف شمال الأطلسى يحض مقدونيا على حل مشكلة اسمها مع اليونان





(أ ف ب)

حض الأمين العام لحلف شمال الأطلسى ينس ستولتنبرج مقدونيا، على مواصلة الزخم الجديد لحل خلاف مستمر منذ 27 عاما مع اليونان حول اسم "مقدونيا"، وهو شرط أساسى لضم هذه الدولة فى البلقان إلى الحلف.

وقال ستولتنبرغ امام البرلمان المقدونى خلال زيارة لسكوبيى تستمر يومين هى الأولى لأمين عام للحلف منذ عام 2014 "أرحب باستعداد حكومتكم لحل هذه القضية والتصميم الذى أظهرته هذه الحكومة".

وأضاف أن اجتماعا استمر ساعتين يوم الأربعاء حول القضية فى مقر الأمم المتحدة فى نيويورك كان "خطوة قيّمة".

واعتبر ستولتنبرج أن "التقدم الأخير يجعلنى متفائلا، كما كل الأعضاء فى الحلف، وأنا أحضكم على التقاط هذه الفرصة للتقدم إلى الأمام".

وتعترض أثينا على استخدام الجمهورية الصغيرة فى البلقان، والتى نالت استقلالها فى 1991، اسم "مقدونيا" الذى يشير إلى منطقة فى شمال اليونان.