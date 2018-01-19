حركة تنقلات محدودة بين رؤوساء مباحث مراكز وأقسام الإسماعيلية

حركة تنقلات محدودة بين رؤوساء مباحث مراكز وأقسام الإسماعيليةالجمعة، 19 يناير 2018 03:27 م
العميد أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية
الإسماعيلية – صبرى غانم
إضافة تعليق
أجرى العميد أحمد عبد العزيز مدير المباحث الجنائية بالإسماعيلية حركة تنقلات محدودة بين عدد من رؤوساء ومعاونى مباحث المراكز والأقسام بالمديرية.
وشملت الحركة نقل الرائد أحمد عبد الله من رئيس مباحث مركز فايد إلى رئيس مباحث مركز أبو صوير والرائد مروان الطحاوى من رئيس مباحث مركز القصاصين إلى رئيس مباحث مركز فايد، كما تم تصعيد النقيب محمد جمال من معاون مباحث مركز التل الكبير إلى رئيس مباحث مركز القصاصين.
كما شملت الحركة تصعيد 6 ضباط من النظام إلى المباحث لتوزيعهم معاونى مباحث للمراكز والأقسام.
إضافة تعليق
فيديو صور.. "تركيا تسكب الزيت على النار".. مدفعية "جيش أردوغان" تقصف قرى فى "عفرين" بعشرات صواريخ الكاتيوشا.. ووزير الدفاع التركى يعلن بدء عملية عسكرية شمالى سوريا.. والوحدات الكردية تتوعد أنقرة: سنرد بكل قوة
5 أسباب تدعو ريال مدريد للتعاقد مع محمد صلاح الصيف المقبل.. تراجع أداء هجوم الملكى.. تجديد الدماء وخفض معدل الأعمار.. غياب تأثير الصفقات الجديدة.. إجادة الفرعون لاختراق دفاعات الخصوم.. وزيادة الفاعلية الهجومية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة