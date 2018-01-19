حركة تنقلات محدودة بين رؤوساء مباحث مراكز وأقسام الإسماعيلية





الإسماعيلية – صبرى غانم

أجرى العميد أحمد عبد العزيز مدير المباحث الجنائية بالإسماعيلية حركة تنقلات محدودة بين عدد من رؤوساء ومعاونى مباحث المراكز والأقسام بالمديرية.

وشملت الحركة نقل الرائد أحمد عبد الله من رئيس مباحث مركز فايد إلى رئيس مباحث مركز أبو صوير والرائد مروان الطحاوى من رئيس مباحث مركز القصاصين إلى رئيس مباحث مركز فايد، كما تم تصعيد النقيب محمد جمال من معاون مباحث مركز التل الكبير إلى رئيس مباحث مركز القصاصين.

كما شملت الحركة تصعيد 6 ضباط من النظام إلى المباحث لتوزيعهم معاونى مباحث للمراكز والأقسام.