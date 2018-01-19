video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 19 يناير 2018 09:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

حركة تنقلات محدودة بين رؤوساء مباحث مراكز وأقسام الإسماعيلية

الجمعة، 19 يناير 2018 03:27 م
حركة تنقلات محدودة بين رؤوساء مباحث مراكز وأقسام الإسماعيلية العميد أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية


الإسماعيلية – صبرى غانم
إضافة تعليق

أجرى العميد أحمد عبد العزيز مدير المباحث الجنائية بالإسماعيلية حركة تنقلات محدودة بين عدد من رؤوساء ومعاونى مباحث المراكز والأقسام  بالمديرية.
 
وشملت الحركة نقل الرائد أحمد عبد الله من رئيس مباحث مركز فايد إلى رئيس مباحث مركز أبو صوير والرائد مروان الطحاوى من رئيس مباحث مركز القصاصين إلى رئيس مباحث مركز فايد، كما تم تصعيد النقيب محمد جمال من معاون مباحث مركز التل الكبير إلى رئيس مباحث مركز القصاصين. 
 
كما شملت الحركة تصعيد 6 ضباط من النظام إلى المباحث لتوزيعهم معاونى مباحث للمراكز والأقسام. 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على عاطلين بحوزتهما "توك توك" مبلغ بسرقته فى فايد بالإسماعيلية

الاسماعيلية

امن الاسماعيلية

حركة تنقلات الاسماعيلية

طريق الاسماعيلية بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار مصر



لا تفوتك
السيسي: أقسم بالله مصر نجت بكرم ربنا وحده قبل جهود الجيش والشرطة

السيسي: أقسم بالله مصر نجت بكرم ربنا وحده قبل جهود الجيش والشرطة

7 إجراءات للإدلاء بصوتك فى الانتخابات الرئاسية.. تعرف عليها

7 إجراءات للإدلاء بصوتك فى الانتخابات الرئاسية.. تعرف عليها

فيديو صور.. "تركيا تسكب الزيت على النار".. مدفعية "جيش أردوغان" تقصف قرى فى "عفرين" بعشرات صواريخ الكاتيوشا.. ووزير الدفاع التركى يعلن بدء عملية عسكرية شمالى سوريا.. والوحدات الكردية تتوعد أنقرة: سنرد بكل قوة

فيديو صور.. "تركيا تسكب الزيت على النار".. مدفعية "جيش أردوغان" تقصف قرى فى "عفرين" بعشرات صواريخ الكاتيوشا.. ووزير الدفاع التركى يعلن بدء عملية عسكرية شمالى سوريا.. والوحدات الكردية تتوعد أنقرة: سنرد بكل قوة

5 أسباب تدعو ريال مدريد للتعاقد مع محمد صلاح الصيف المقبل.. تراجع أداء هجوم الملكى.. تجديد الدماء وخفض معدل الأعمار.. غياب تأثير الصفقات الجديدة.. إجادة الفرعون لاختراق دفاعات الخصوم.. وزيادة الفاعلية الهجومية

5 أسباب تدعو ريال مدريد للتعاقد مع محمد صلاح الصيف المقبل.. تراجع أداء هجوم الملكى.. تجديد الدماء وخفض معدل الأعمار.. غياب تأثير الصفقات الجديدة.. إجادة الفرعون لاختراق دفاعات الخصوم.. وزيادة الفاعلية الهجومية

مرتضى منصور: لن أستقيل من الزمالك.. ولو عبد الله جورج عاوز يستقيل بمفرده

مرتضى منصور: لن أستقيل من الزمالك.. ولو عبد الله جورج عاوز يستقيل بمفرده

4 كواكب تزين سماء 2018.. تعرف عليها وتواريخ وأوقات رؤيتها

4 كواكب تزين سماء 2018.. تعرف عليها وتواريخ وأوقات رؤيتها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة