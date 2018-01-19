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حبس مسجل خطر 4 أيام بتهمة الإتجار فى الهيروين بالشرقية

الجمعة، 19 يناير 2018 12:38 م
حبس مسجل خطر 4 أيام بتهمة الإتجار فى الهيروين بالشرقية هيروين - إرشيفية


الشرقية- فتحية الديب
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قررت نيابة الحسينية، برئاسة المستشار عمرو الباز، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم، حبس " أحميد الصوفي" أخطر العناصر الإجرامية بمحافظتي الشرقية والإسماعيلية، ومروج الهيروين الأول بمنطقة السحر والجمال، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية،يفيد قيام الرائد محمد ثروت رئيس مباحث الصالحية الجديدة، ومعاونه النقيب عبد الله يسري، برئاسة العقيد ياسر فاروق، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الشرق، والعميد عمرو رءوف رئيس مباحث المديرية، من ضبط  " أحميد ح ع ال " سنة  30 عاطل ومقيم الصالحية الجديدة، وشهرته "أحميد الصوفي"والمطلوب ضبطه واحضاره في قضيه " قتل عمد "  ومطلوب للتنفيذ عليه في عدد من القضايا، وهارب من حكم بالسجن المؤبد، وحكم 15 سنة فى قضية سرقة، ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضية قتل عمد، أثناء قيادته سيارة ملاكى، بإحدى المحاجر  دائرة القسم وضبط بحوزته بندقية إلية و10 طلقات وكمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالى، وتم التحفظ على المضبوطات.

 

 

 


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