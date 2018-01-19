حبس عاطلين وملاحقة ثالث لاتهامهم بسرقة هاتف فتاة فى كرداسة

حبس عاطلين وملاحقة ثالث لاتهامهم بسرقة هاتف فتاة فى كرداسةالجمعة، 19 يناير 2018 11:00 م
النيابة حبست المتهمين
كتب سليم على
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قررت نيابة مركز إمبابة وكرداسة، حبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة هاتف فتاة وأمرت بسرعة القبض على شريكهما الهارب.
وكشفت تحقيقات النيابة الأولية عن أن بعض المواطنين طاردوا 3 عاطلين يستقلون توك توك، بعدما خطفوا هاتف محمول من فتاة أثناء سيرها، وتمكنوا من ضبط 2 بينما فر الثالث هاربا، وسلموهما لمركز شرطة كرداسة بعدما لقنوهما علقة ساخنة.
وكشفت التحقيقات، عن أن الفتاة كانت تسير بصحبة والدتها بطريق اللبينى بكرداسة، حيث تتبعوهم 3 أشخاص يستقلون توك توك، وخطف أحدهما هاتف الفتاة وفروا هاربين، وعندما استغاثت بالأهالى، طاردوا المتهمين، وتمكنوا من ضبط 2 وتبين أنهما عاطلين.
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