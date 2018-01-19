حالة الطقس اليوم الجمعة 19/1/2018 فى مصر والدول العربية





كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية اليوم الجمعة، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس، اليوم الجمعة، الطقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، ويستمر نشاط الرياح الشمالية الغربية على شمال البلاد، خاصة جهة الشرق، تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، كما تنشط على البحرين المتوسط والأحمر؛ ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، خاصة على شرق البحر المتوسط.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى وسط سيناء ومناطق من الوجه البحري والقاهرة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فسيكون مضطرب جدا، مع ارتفاع الموج فيه من ثلاثة إلى أربعة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فمعتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً:يطرأ انخفاض ملموس وواضح على درجات الحرارة، وتكون بذلك أقل من معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام بحدود 8-10 درجات مئوية، ويكون الطقس عاصفاً وبارداً إلى شديد البرودة مع هطول الأمطار بين الحين و الآخر في أغلب مناطق المملكة بما فيها مناطق البادية. هذه الأمطار تكون غزيرة أحياناً و مُترافقة مع حدوث الرعد و تساقط زخات غزيرة من البَرَد.

ويستمر تساقط الثلوج على فترات فوق المُرتفعات الجبلية العالية التي يزيد ارتفاعها عن 1000متر عن سطح البحر قد تمتد لفترة وجيزة إلى المناطق التي ترتفع أكثر من 900متر و ذلك في ساعات الصباح الباكر. كما و يُتوقع أن يمتد تساقط الثلوج إلى بعض مرتفعات البادية الشرقية.

الرياح تكون جنوبية غربية إلى غربية، نشطة إلى قوية السرعة، مع هبات شديدة تتجاوز حاجز الـ100كم/ساعة في المنطقة الجنوبية والبادية.

في خليج العقبة، الرياح: جنوبية، معتدلة السرعة، تتحول إلى شمالية، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: متوسط ارتفاع الموج (30-50 سم)،درجة حرارة سطح مياه البحر: 21 درجة مئوية.

ليلاً: ينتهي تأثير المُنخفض الجوي بشكل تام، يميل الطقس للاستقرار التدريجي، مع بقاء الطقس بارداً بوجهٍ عام و مع ظهور كميات من السُحب المُنخفضة. كما و تخف سرعة الرياح بشكل كبير، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية مُعتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

الطقس فى فلسطين

يطرأ إنخفاض ملموس على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً، وبارداً إلى شديد البرودة،مع تساقط الامطار التي تكون مصحوبة بزخات البرد احيانا فوق معظم المناطق، ويحتمل تساقط زخات خفيفة من الثلج فوق بعض القمم العالية خلال ساعات الصباح،وخلال ساعات الظهر بضعف تأثير المنخفض الجوي،مع بقاء الفرصة مهيأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق حتى ساعات المساء، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات شديدة احيانا.