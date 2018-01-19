جهاز تنظيم الاتصالات: توفير ترددات جديدة لشركات المحمول قريبا





كتبت هبة السيد

كشف مصدر بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز يعمل على توفير ترددات جديدة لشركات المحمول وذلك بعد تقدم الشركات بطلبات رسمية للحصول على ترددات اضافية مطلع الشهر الجارى.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الجهاز سيوفر ترددات اضافية ولكنها تستغرق وقتا للإخلاء وبعض أمور فنية.

ويعمل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات اجراء قياسات لجودة الخدمة تمهيدا لإصدار تقريره قريبا.

ودعم إطلاق خدمات الجيل الرابع الخزانة العامة للدولة بنحو 1.1 مليار دولار أمريكى بالإضافة إلى 10 مليار جنيه.