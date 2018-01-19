جهاز تنظيم الاتصالات: توفير ترددات جديدة لشركات المحمول قريبا

جهاز تنظيم الاتصالات: توفير ترددات جديدة لشركات المحمول قريباالجمعة، 19 يناير 2018 05:00 ص
ارشيفية
كتبت هبة السيد
إضافة تعليق
كشف مصدر بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز يعمل على توفير ترددات جديدة لشركات المحمول وذلك بعد تقدم الشركات بطلبات رسمية للحصول على ترددات اضافية مطلع الشهر الجارى.
وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الجهاز سيوفر ترددات اضافية ولكنها تستغرق وقتا للإخلاء وبعض أمور فنية.
ويعمل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات اجراء قياسات لجودة الخدمة تمهيدا لإصدار تقريره قريبا.
ودعم إطلاق خدمات الجيل الرابع الخزانة العامة للدولة بنحو 1.1 مليار دولار أمريكى بالإضافة إلى 10 مليار جنيه.
إضافة تعليق
5 أسباب وراء جنون أسعار النجوم بالدوري المصرى.. تعويم الجنيه.. ندرة المواهب فى المحروسة.. وكلاء اللاعبين.. صراع عنتر ولبلب بين الأهلى والزمالك.. ورغبة الأندية فى الاستفادة المادية من ملايين الاحتراف
"السكة الحديد" تلجأ للمسابقات لتحسين الخدمات.. لأول مرة طرح مسابقة بين العاملين لاختيار أجمل قطار ومحطة.. قيمة الجوائز تصل لـ50 ألف جنيه.. وتشكيل لجنة فنية لتقييم أداء الخدمات خلال الفترة من 15 لـ 31 يناير
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة