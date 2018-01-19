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الجمعة، 19 يناير 2018 04:54 م
خالد صلاح
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جهاز تنظيم الاتصالات: توفير ترددات جديدة لشركات المحمول قريبا

الجمعة، 19 يناير 2018 05:00 ص
جهاز تنظيم الاتصالات: توفير ترددات جديدة لشركات المحمول قريبا ارشيفية


كتبت هبة السيد
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كشف مصدر بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز يعمل على توفير ترددات جديدة لشركات المحمول وذلك بعد تقدم الشركات بطلبات رسمية للحصول على ترددات اضافية مطلع الشهر الجارى.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الجهاز سيوفر ترددات اضافية ولكنها تستغرق وقتا للإخلاء وبعض أمور فنية.

ويعمل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات اجراء قياسات لجودة الخدمة تمهيدا لإصدار تقريره قريبا.

ودعم إطلاق خدمات الجيل الرابع الخزانة العامة للدولة بنحو 1.1 مليار دولار أمريكى بالإضافة إلى 10 مليار جنيه.


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