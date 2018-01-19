جمارك مطار برج العرب تحبط محاولتى تهريب 376 ألف جنيه الى ليبيا





كتب أحمد يعقوب

تمكن رجال جمارك مطار برج العرب برئاسة محمود فرغلى مدير عام الموانئ الجوية بالتنسيق مع أمن الموانئ من ضبط محاولتى تهريب كمية من النقد المصرى بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

ففى الواقعة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المغادرين على طائرة رحلة خطوط الطيران الليبية المتجهه الي طبرق اشتبه مهند صبرى مأمور الجمرك فی الراكبه م . م . ع مصرية الجنسية وتم تشكيل لجنة تحت إشراف سامى الزغبى رئيس الوردية لتفتيش حقائبها فلم يتم العثور على شيئ وتم إنتداب شرطية من أمن المواطنة لتفتيشها ذاتي حيث تبين وجود 155 ألف جنيه مصرى مخفاة بملابسها.

وفى الواقعة الثانية وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المغادرين على طائرة رحلة خطوط الطيران الليبية المتجهة إلى بنى غازى إشتبه في الراكبة المصرية ف . ا تحمل حقيبه وشنطه يد ملونه وتم تشكيل نفس اللجنة لتفتيش حقائبها حيث تم العثور بداخلها على مبلغ 221 ألف جنيه مصرى مخفاة داخل الملابس المستعملة بالحقيبة.

وقرر عبدالناصر عزيز الدين رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة تحرير محضرى ضبط للراكبتين برقمى 7 و 8 لسنة 2018 تجهيز المضبوطات.