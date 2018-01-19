video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 19 يناير 2018 07:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تيلرسون يزور لندن وباريس ودافوس ووأرسو الأسبوع المقبل

الجمعة، 19 يناير 2018 01:04 ص
تيلرسون يزور لندن وباريس ودافوس ووأرسو الأسبوع المقبل تيلرسون


أ ف ب
إضافة تعليق

يتوجه وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون، الأسبوع المقبل، إلى أوروبا فى جولة تشمل بريطانيا، فى وقت كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد ألغى زيارة له إلى لندن كانت ستخصص لتدشين سفارة أمريكية جديدة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية فى بيان، إنه خلال هذه الجولة الجديدة التى تبدأ الأحد وتستمر إسبوعا سيزور تيلرسون لندن وباريس ودافوس ووارسو.

وفى أول محطتين له سيتطرق تيلرسون فى مطلع الأسبوع المقبل مع نظيره البريطانى بوريس جونسون، ولاحقا الثلاثاء مع مسؤولين فرنسيين، إلى ملفات إيران وسوريا وليبيا وكوريا الشمالية وأوكرانيا.

ولم تؤكد المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية هيذر نويرت الخميس ما إذا كان تيلرسون سيتوجه إلى المبنى الجديد للسفارة الأمريكية فى بريطانيا، لكنها أكدت أنه لن يكون هناك فى هذه المرحلة "حفل" تدشين لمبنى السفارة الجديد.

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تيلرسون: واشنطن تحول تركيزها فى سوريا من داعش للحد من النفوذ الإيرانى

تيلرسون يتهم روسيا بمساعدة كوريا الشمالية فى التزود بالوقود

امريكا

اخبار امريكا

اخبار العالم

العالم اليوم

اخبار العالم اليوم



لا تفوتك
الحكومة تتقدم بمشروع قانون يصرح لعربات المأكولات بإشغال الطرق مقابل رسوم

الحكومة تتقدم بمشروع قانون يصرح لعربات المأكولات بإشغال الطرق مقابل رسوم

قاتل شقيقه بالأميرية :حرمته من الحياة لرفضه إعطائى المال لشراء "الاستروكس"

قاتل شقيقه بالأميرية :حرمته من الحياة لرفضه إعطائى المال لشراء "الاستروكس"

الوزراء يتحدثون بثانى أيام مؤتمر حكاية وطن.. التخطيط: البنية الأساسية فى أفضل حالاتها بشهادة مؤسسات دولية.. الإسكان: المدن الجديدة يسكنها 7 ملايين.. والبترول: إعطاء الثقة للشريك الأجنبى ساعد على خفض المديونية

الوزراء يتحدثون بثانى أيام مؤتمر حكاية وطن.. التخطيط: البنية الأساسية فى أفضل حالاتها بشهادة مؤسسات دولية.. الإسكان: المدن الجديدة يسكنها 7 ملايين.. والبترول: إعطاء الثقة للشريك الأجنبى ساعد على خفض المديونية

تقلبات فى خريطة المنتخب قبل معسكر سويسرا.. ربيعة يغيب وأيمن أشرف البديل الأوفر حظًا.. احتراف جبر يثير القلق خوفًا من تأثر حجازى.. عمرو مرعي خارج الحسابات وصلاح محسن يقترب.. وشرط وحيد لعودة عماد متعب

تقلبات فى خريطة المنتخب قبل معسكر سويسرا.. ربيعة يغيب وأيمن أشرف البديل الأوفر حظًا.. احتراف جبر يثير القلق خوفًا من تأثر حجازى.. عمرو مرعي خارج الحسابات وصلاح محسن يقترب.. وشرط وحيد لعودة عماد متعب

الرئاسة: هناك إرادة سياسية قاطعة لمواجهة الفساد دون استثناء

الرئاسة: هناك إرادة سياسية قاطعة لمواجهة الفساد دون استثناء

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة