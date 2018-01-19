تيلرسون يزور لندن وباريس ودافوس ووأرسو الأسبوع المقبل





أ ف ب

يتوجه وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون، الأسبوع المقبل، إلى أوروبا فى جولة تشمل بريطانيا، فى وقت كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد ألغى زيارة له إلى لندن كانت ستخصص لتدشين سفارة أمريكية جديدة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية فى بيان، إنه خلال هذه الجولة الجديدة التى تبدأ الأحد وتستمر إسبوعا سيزور تيلرسون لندن وباريس ودافوس ووارسو.

وفى أول محطتين له سيتطرق تيلرسون فى مطلع الأسبوع المقبل مع نظيره البريطانى بوريس جونسون، ولاحقا الثلاثاء مع مسؤولين فرنسيين، إلى ملفات إيران وسوريا وليبيا وكوريا الشمالية وأوكرانيا.

ولم تؤكد المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية هيذر نويرت الخميس ما إذا كان تيلرسون سيتوجه إلى المبنى الجديد للسفارة الأمريكية فى بريطانيا، لكنها أكدت أنه لن يكون هناك فى هذه المرحلة "حفل" تدشين لمبنى السفارة الجديد.