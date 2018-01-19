تعرف فى 10معلومات عن زيارة وفد جنوب السودان الوزارى والتشريعى لأسوان





أسوان – صلاح المسن

استقبلت محافظ أسوان اليوم وفدا رفيع المستوى من دولة جنوب السودان ضم وزراء ورئيس المجلس التشريعى وأعضاء بسفارة جنوب السودان بالقاهرة.

"اليوم السابع " يقدم 10 معلومات عن تفاصيل وفد دولة جنوب السودان لمحافظة أسوان.

أولا: التقى الوفد الوزارى والتشريعى والدبلوماسى لدولة جنوب السودان بمحافظ أسوان اللواء مجدى حجازى وأعضاء الغرفة التجارية ورئيس جمعية المستثمرين بأسوان والمستثمرين.

ثانيا: الوفد الوزارى والتشريعى والدبلوماسى لدولة جنوب السودان الشقيقة برئاسة فرانسس لاتيو نائب حاكم العاصمة ولاية جوبيك، ويضم الوفد رئيس المجلس التشريعى ووزراء الصحة والإعلام والشباب والرياضة، بالإضافة إلى الملحق التجارى والاقتصادى بسفارة جنوب السودان بمصر.

ثالثا: محافظ أسوان أعلن خلال اللقاء مع الوفد الوزارى لدولة جنوب السودان عن أن المحافظة على استعداد كامل لتوقيع برتوكلات تعاون مع الجانب الجنوب سودانى لتسخير المراكز الطبية المتقدمه ومنها مستشفى أبوسمبل الدولى ومركز مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب والمستشفى الجامعى وغيرها، بجانب إمكانية تنظيم زيارة قوافل علاجية لتقديم الخدمات الصحية للشعب الشقيق فى جنوب السودان.

رابعا: أشار محافظ أسوان إلى أن من ضمن برامج التعاون مع جنوب السودان هو التنسيق مع جامعة أسوان والتى تضم 19 كلية وأيضاً معهد للدراسات الإفريقية سواء فى مجالات الدراسة للطلاب الوافدين أو الأبحاث والخبرات.

خامسا: أشاد الوفد الوزارى والتشريعى والدبلوماسى لدولة جنوب السودان بحسن الاستقبال والضيافة

سادسا: رئيس الوفد أكد على أن جنوب السودان فى هذه المرحلة تتطلع للاستفادة من الخبرات المصرية فى القطاعات الخدمية والتجارية والاستثمارية .

سابعا: أكد رئيس الوفد على أن جنوب السودان فى هذه المرحلة تتطلع للاستفادة من الخبرات المصرية فى مجالات إنتاج الطاقة المتجددة وإعادة استخدامات مياه الصرف الزراعى والصحى وتحلية مياه البحر لتحقيق التنمية والنماء والاستقرار المطلوب فى بلدنا

ثامنا: من المقرر أن تشمل زيارة الوفد الوزارى والتشريعى والدبلوماسى لدولة جنوب السودان لأسوان زيارة مشروع المدينة الشمسية ببنبان بمركز دراو وإحدى مزارع الاستصلاح الزراعى

تاسعا: من المقرر أن تشمل زيارة الوفد الوزارى لأسوان عقد لقاء موسع مع رجال الأعمال بجمعية المستثمرين

عاشرا: شملت زيارة الوفد الوزارى والتشريعى والدبلوماسى لدولة جنوب السودان لأسوان توقيع برتوكول تعاون لإنشاء أكبر منطقة صناعية مصرية بالعاصمة جوبيك على مساحة 116 كم مربع لتساهم فى زيادة حجم الصادرات المصرية وتتيح فرص عمل للشباب























