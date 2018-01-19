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تعرف على أهم 12 قرارا لمحافظ دمياط خلال أسبوع

الجمعة، 19 يناير 2018 12:00 ص
تعرف على أهم 12 قرارا لمحافظ دمياط خلال أسبوع الدكتور إسماعيل طه محافظ دمياط


دمياط-معتز الشربينى
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أصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط عددا من القرارات والتكليفات لجميع المصالح والإدارات الحكومية فى مختلف المجالات خلال هذا الأسبوع تعرف عليها.. 

"اليوم السابع " يرصد أهم القرارات التى أصدرها محافظ دمياط خلال أسبوع

-تخصيص مبلغ 11 مليون جنيه لأعمال الرصف بالإسفلت بمدينة دمياط من ضمنها مبلغ 4 ملايين جنيه خارج ميزانية المحافظة .

- أمر إدارى رقم 3 لسنة 2018 بخصوص إعلان حالة الطوارئ القصوى تحسبا لسوء الأحوال الجوية خلال هذه الأيام .

-تكليف رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط بتنفيذ مسار خط الطرد الخاص بمحطة رفع صرف صحى عزب النهضة خلال ثلاثة أشهر

-أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط 24 من العاملين بمستشفى عزبة البرج المركزى لمديرية الشئون الصحية للتحقيق بسبب تغيبهم عن العمل .

-طرح مناقصة محدودة لشراء مستلزمات طبية ( أفلام أشعة عادية مقاسات مختلفة) وذلك وفقا لأحكام القانون 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاته بالقرار الوزارى رقم 497 لسنة 2006.

-تكليف إدارة التفتيش المالى والإدارى بالديوان العام بالمرور على الوحدات الصحية للوقوف على الانضباط الإدارى للعاملين بها وكذلك عمل جرد بصيدليات الوحدات الصحية بنطاق المحافظة

- تشكيل لجنة مكونة من (3: 5) أفراد من صناع الأثاث لبحث وجمع المناقصات والمزايدات وجميع أساليب الطرح المقدمة من الوزارات والهيئات ولها علاقة بمكونات الأثاث او المنتجات الخشبية، وذلك لإعلانها و عرضها على كافة المصنعين لزيادة الإنتاجية بدمياط وتنشيطا للحالة الاقتصادية للمحافظة .

- تثبيت عدد (13) من العاملين من الدفعة الرابعة السابق نقل تعاقدهم من حساب الصناديق والحسابات الخاصة إلى بند 2/3 أجور موسميين بفصل مستقل بالباب الأول.

-تكليف مديرية الشئون الصحية بسد العجز بالوحدات الصحية لرفع مستوى الخدمات الطبية بوحدات الرعاية الأساسية بالمحافظة .

-أصدر القرار رقم 21 لسنة 2018 بشأن ندب وتجدد ندب بعض المهندسين الزراعيين للعمل مديرين بالجمعية التعاونية الزراعية بنواحى "السنانية - السيالة - دمياط " "حجاجة - فارسكور " محافظة دمياط

-تكليف مديرية التموين والتجارة بمتابعة تنفيذ منظومة الخبز الجديدة حيث أصدرت وزارة التموين والتجارة التوجيه الوزارى رقم 30 لسنة 2017 والمتضمن تخصيص مبلغ يعادل ضعف القيمة النقدية لدعم مبيعات إنتاج كميات الخبز التى تم إثباتها على ماكينة الصرف

-أصدر القرار رقم 24 لسنة 2018 والخاص بحركة التنقلات الخاصة بالسادة النواب والمساعدين لرؤساء الوحدات المحلية وذلك للاستفادة من الطاقات البشرية و تجديد النشاط من أجل صالح العمل العام.


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