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تعرف على أماكن انقطاع الكهرباء غدًا لمدة ساعتين بالسنطة

الجمعة، 19 يناير 2018 04:00 م
تعرف على أماكن انقطاع الكهرباء غدًا لمدة ساعتين بالسنطة انقطاع الكهرباء -أرشيفية


الغربية عادل ضرة
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أعلن المهندس أشرف الحسينى رئيس قطاع كهرباء شرق طنطا بمحافظة الغربية عن انقطاع التيار الكهربائى، غدا السبت، من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة صباح نفس اليوم، من محطة محولات السنطة، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية.

وأكد رئيس قطاع شرق الغربية، أنه سوف يتم فصل التيار الكهربائى فى المناطق الآتية: "مدينة السنطة بالكامل، خطوط الريف، الجعفرية، الباذنجانية، سحيم، ميت الليث، ميميمون، شندلات، الجميزة، المنشأة الكبرى، ميت المخلص، ميت غزال، شنرة، البندرة، كفر الحاج داود".

 
 

 


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