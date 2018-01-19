تسمم شاب تناول "سيبرتو" بدلا من الماء بالخطأ فى أسيوط

أسيوط- هيثم البدرى

أصيب شاب بتسمم بعد تناوله كحول "سبيرتو" ظنا منه أنها مياه بأسيوط وتم نقله لمستشفى أسيوط الجامعى .

تلقى اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من مستشفى أسيوط الجامعى يفيد وصول "بخيت.م" 16 سنة مقيم قرية درنكة بأسيوط بحالة قيء شديد وتم اسعافه على الفور.

وبسؤال الشاب أقر أنه يعمل باستديو تصوير وتناول زجاجة بها سائل أبيض ظنا منه أنه ماء ولكنه أصيب بحالة تشنج واتضح أن السائل "سبيرتو" يستخدم فى الاستديو .

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الشاب وعمل غسيل وتطهير معدة وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة.