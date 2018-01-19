video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 20 يناير 2018 08:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تركيا تحظر عرض مسرحية عن دكتاتور يجسده معارض لأردوغان

الجمعة، 19 يناير 2018 09:32 م
تركيا تحظر عرض مسرحية عن دكتاتور يجسده معارض لأردوغان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان


(رويترز)
إضافة تعليق

حظرت سلطات أسطنبول اليوم الجمعة، عرض مسرحية عن دكتاتور بموجب حالة الطوارئ التى فرضتها تركيا بعد محاولة انقلاب على الرئيس رجب طيب أردوغان.

ومسرحية (مجرد دكتاتور) مونولوج يلقيه حاكم دولة مجهولة عن اعتلائه السلطة. وعندما يتحدث الدكتاتور تسمع أصوات محتجين غاضبين يقتربون من مقر إقامته لكن ذلك لا يخيفه بشكل يذكر.

وقال مسؤولون بالمسرح إن السلطات أجرت هذا الأسبوع تحريات عن المسارح فى حى كاديكوى وسألت عن المسرحية.

وأبلغت الشرطة المسرح صباح اليوم الجمعة بأن عرض المسرحية محظور فى أى مكان مفتوح أو مغلق فى كاديكوى بحسب قانون سن بموجب حالة الطوارئ التى أعلنت بعد محاولة الانقلاب فى يوليو تموز 2016.

ونشر المسرح إشعار الشرطة على تويتر. ويقول الإشعار "جرى تقييم أن المسرحية قد تؤثر سلبا على الرأى العام والسلامة وتعرض أمن وسلامة الجماهير للخطر وتزعزع بيئة السلام العام والثقة".

وأضاف أن المسرحية حظرت بموجب حكم الطوارئ الذى ينص على "إمكانية فحص أو حظر أو وقف عرض أى مسرحية أو فيلم" لضمان السلامة العامة.

وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وحلفاء تركيا الغربيون إن أردوغان استغل محاولة الانقلاب ذريعة لسحق المعارضة وعبروا عن قلقهم بشأن استفتاء أجرى العام الماضى ومنح إردغان سلطات رئاسية جديدة واسعة.

وتقول الحكومة إن ثمة حاجة للحملة والرئاسة التنفيذية، التى أقرها استفتاء أبريل نيسان، للتصدى للتهديدات المتزايدة للأمن القومي.

وقال أعضاء بالمسرح إن المسرحية حظرت من قبل عندما انطلقت فى جولة بثلاثة أقاليم. ولم يتسن الوصول للسلطات للتعقيب.

ورغم أن الشخصية الوحيدة فى المسرحية خلال العرض هى شخصية الدكتاتور، يستهدف النقد الجماهير لعجزها عن مواجهته.

ورغم إلغاء عرض اليوم الجمعة دعا المسرح حاملى التذاكر وأفراد المسارح الأخرى فى كاديكوى إلى التضامن معهم فى وقت العرض.

ووعد باريش أطاي، ممثل المسرحية الوحيد، الجماهير بعرض المسرحية فى نهاية المطاف.

وقال فى تغريدة على تويتر "ليس لدينا توقعات من نظام قضائى تحول إلى دمية فى أيديهم لذا لن نحيل قرار الحظر إلى المحكمة... لكننا نعدكم بأن (مجرد دكتاتور) ستصل للجميع. قريبا جدا!"


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تركيا: نرفض أى خيار غير العضوية الكاملة فى الاتحاد الأوروبى

فيديو صور.. "تركيا تسكب الزيت على النار".. مدفعية "جيش أردوغان" تقصف قرى فى "عفرين" بعشرات صواريخ الكاتيوشا.. ووزير الدفاع التركى يعلن بدء عملية عسكرية شمالى سوريا.. والوحدات الكردية تتوعد أنقرة: سنرد بكل قوة

تركيا

دكتاتور

اردوغان

مسرحية



لا تفوتك
10 اختصاصات للجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للإنتخابات .. تعرف عليها

10 اختصاصات للجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للإنتخابات .. تعرف عليها

الصحة: لا مساس بتسعيرة أدوية الأمراض المزمنه ونراعى حالة المرضى

الصحة: لا مساس بتسعيرة أدوية الأمراض المزمنه ونراعى حالة المرضى

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

شاهد.. رسائل السيسي للمصريين فى جلسة "اسأل الرئيس"

شاهد.. رسائل السيسي للمصريين فى جلسة "اسأل الرئيس"

مصادر: رئيس الوزراء يعود لممارسة مهام عمله بمقر مكتبه بداية من السبت

مصادر: رئيس الوزراء يعود لممارسة مهام عمله بمقر مكتبه بداية من السبت

فيديو.. شمس الكويتية لـON E: المجتمع الفنى ملىء بالمثليين ولدى صديقات مثليات

فيديو.. شمس الكويتية لـON E: المجتمع الفنى ملىء بالمثليين ولدى صديقات مثليات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة