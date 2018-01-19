تحرير 1902مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بطريق إسكندرية الزراعى بالقليوبية

تحرير 1902مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بطريق إسكندرية الزراعى بالقليوبيةالجمعة، 19 يناير 2018 12:31 م
حملة مرور - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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نفذت الإدارة العامة للمرور بالقليوبية، حملة أمنية مكبرة على مطالع ومنازل طريق إسكندرية الزراعى والدائرى، لإزالة المعوقات التى تعوق الحركة المرورية على الطرق، أسفرت الحملة عن تحرير 1902مخالفه مرورية.
كانت تعليمات اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية للواء محمد درويش مدير إدارة المرور بالقليوبية، بقيام ضباط المروربحملة مرورية مكبرة على مطالع ومنازل طريق إسكندرية الزراعى والدائري، وأسفرت عن ضبط 241مخالفه انتظار خاطئ، وتحرير 76مخالفة سيارة تسير بدون رخصة قيادة، وحجز 55 دراجة نارية، وتحرير 1902مخالفة متنوعة، تم تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.
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