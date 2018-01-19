تحرير 1902مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بطريق إسكندرية الزراعى بالقليوبية





القليوبية نيفين طه

نفذت الإدارة العامة للمرور بالقليوبية، حملة أمنية مكبرة على مطالع ومنازل طريق إسكندرية الزراعى والدائرى، لإزالة المعوقات التى تعوق الحركة المرورية على الطرق، أسفرت الحملة عن تحرير 1902مخالفه مرورية.