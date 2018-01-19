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الجمعة، 19 يناير 2018 03:52 م
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تحرير 1302 مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بكفر الشيخ

الجمعة، 19 يناير 2018 01:50 م
تحرير 1302 مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بكفر الشيخ حملة مرور - أرشيفية


كفر الشيخ – محمد سليمان
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تمكنت حملة مديرية أمن كفر الشيخ، تحت إشراف اللواء أحمد صالح مدير أمن كفر الشيخ، والعميد محمد عمار مدير المباحث الجنائية من ضبط 4 أسلحة نارية" بندقيتين، طبنجة ، فرد"، و12 سلاح أبيض بحوزة عاطلين، و50 صاروخ ألعاب نارية بحوزة بائع متجول.

كما تمكنت الحملة من إزالة 36 حالة تعدٍ على أملاك الدولة، وتنفيذ 2024 حكما جزئيا، و130 حكم حبس مستأنف، و1542 غرامات جزئية ومستأنفة، و212 تحصيل غرامات.

كما تمكنت الحملة المرورية من تحرير 1302 مخالفة مرورية، وضبط 12 مركبة مخالفة، و8 من قائدى السيارات تحت تأثير المخدر.


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