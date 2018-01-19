"تايم": كيب تاون أول مدينة كبرى بالعالم ستنفذ منها المياه





كتبت ريم عبد الحميد

بعد ثلاث سنوات من الجفاف، لم يعد لدى مدينة كيب تاون فى جنوب أفريقيا ما يكفى من المياه سوى لأقل من 90 يوم فقط، مما يجعلها أول مدينة كبرى فى العالم سينفذ منها الماء، وتقول مجلة تايم الأمريكية إنه ما لم يقم السكان بخفض الاستخدام اليومى للمياه بشكل جذرى، فإن عمدة المدينة باترشيا دى ليل تحذر من أن أربعة ملايين شخص ستنفذ منهم المياه بالتحديد فى يوم 22 أبريل المقبل.

وأشارت تايم إلى أن هذه الحسابات حقيقية وتتم كل أسبوع على أساس الاستهلاك اليوم واحتاطى المياه، وفى الثامن من يناير عدلت عمدة كيب تاون التاريخ من 29 أبريل إلى 22 أبريل، بناء على الارتفاع فى الاستخدام اليومى فى أنحاء المدينة، وتوضح المجلة أن المدينة لن تصبح جافة بالمعنى الحرفى فى أغلب الحالات، فالخزانات لا يمكن أن تجف حتى آخر نقطة، وتظل 10% على الأقل من مياه السد غير قابلة للاستخدام، وقررت سلطات المدينة أنه بمجرد أن تصل السدود إلى كفاءة 13.5%، فإن إمدادات المياه المتعددة سيتم إغلاقها جميعًا فيما عدا الخدمات الأساسية مثل المستشفيات.

وحددت المدينة لكل شخص استخدام 87 لتر من المياه المنزلية، وهو ما يعنى الاستحمام فى أقل من دقيقتين وعدم رى الحديقة أو غسل السيارة والامتناع عن غسل المرحاض إلا لو لزم الأمر، وإعادة تدوير المياه عندما يكون هذا ممكنا والحد بشدة من غسالة الملابس وغسالة الأطباق.